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تفاصيل وفاة عميل "FBI " الذي اعتقل صدام حسين وسر احتفاظه بصورة له

Time منذ 38 دقيقة
Views 1891
تفاصيل وفاة عميل "FBI " الذي اعتقل صدام حسين وسر احتفاظه بصورة له

واشنطن (صدى):
توفى عميل خاص سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ساعد في اعتقال رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في 2003.

وفي التفاصيل، عانى جيمس ديفيس من نوبة قلبية أثناء المشي مع كلبه وتوفي إثر ذلك في ولاية كولورادو الأميركية.

وقاد ديفيس فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن استجواب صدام حسين وأخذ بصماته والحصول على عينات الحمض النووي الخاصة به.

واحتفظ ديفيس بصورة له مع صدام حسين، الذي رفض في حينه الالتفات نحو الكاميرا أثناء التقاط صورة له بعد اعتقاله من قبل القوات الأميركية.

وكان ديفيس ذكر في تصريحات سابقة أن صدام في وقت اعتقاله مجرد رجل عجوز مريض، ويسعل فقط ولم يكن يتمتع بصحة جيدة ولم يأكل جيدًا.

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أحدث التعليقات

المطرفي
ليه المقيم مو انسان .. الله رزقه وتكرم افضل من مواطن ما يدفع ريال واحد .. انسان ماتنكر فضل السعوديه عليه
زاير
ما عندكم سالفه .
.M.
ممثل رائع ،يقال انه عانى من مرض الزهايمر الخرف
احمد
لو تطبق الضريبة على المستعمل بين الافراد تنزل سعر السيارات اقل من الحين شامل الضريبة.لان الحين ٢٠١٦ مستعمل نفس ٢٠٢٠ اصفار بدون ضريبة
.M.
تستاهل محد قالها تركب فوق السيارة وتعرض نفسها للخطر🤷‍♂️😅

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