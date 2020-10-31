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شبح الإفلاس يلاحق برشلونة

Time منذ ساعة
Views 1560
شبح الإفلاس يلاحق برشلونة

منةالله كرم (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن الإفلاس يهدد نادي برشلونة، حيث يحتاج مجلس الإدارة إلى خصم 190 مليون يورو من سقف الرواتب السنوية، وإلا سيكون معرضاً للإفلاس مع بداية العام الجديد.

وأكد تقرير لصحيفة " AD " الهولندية، ترجمته " صدى "، على أن مجلس برشلونة المؤقت سيعقد اجتماعات مع اللاعبين وممثليهم، من أجل تقليل رواتبهم هذا العام بنسبة تصل إلى 30 %.

وذكرت التقارير، أن النادي يحتاج إلى توفير نحو 190 مليون يورو لتجاوز أزمته المالية، بدلاً من إعلان إفلاسه.

ومن المقرر أن تكون الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر 2020 أو يناير 2021، بعد الاتفاق مع المرشحين المحتملين على ذلك.

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أحدث التعليقات

المطرفي
ليه المقيم مو انسان .. الله رزقه وتكرم افضل من مواطن ما يدفع ريال واحد .. انسان ماتنكر فضل السعوديه عليه
زاير
ما عندكم سالفه .
.M.
ممثل رائع ،يقال انه عانى من مرض الزهايمر الخرف
احمد
لو تطبق الضريبة على المستعمل بين الافراد تنزل سعر السيارات اقل من الحين شامل الضريبة.لان الحين ٢٠١٦ مستعمل نفس ٢٠٢٠ اصفار بدون ضريبة
.M.
تستاهل محد قالها تركب فوق السيارة وتعرض نفسها للخطر🤷‍♂️😅

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