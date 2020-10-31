شبح الإفلاس يلاحق برشلونة

منةالله كرم (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن الإفلاس يهدد نادي برشلونة، حيث يحتاج مجلس الإدارة إلى خصم 190 مليون يورو من سقف الرواتب السنوية، وإلا سيكون معرضاً للإفلاس مع بداية العام الجديد.
وأكد تقرير لصحيفة " AD " الهولندية، ترجمته " صدى "، على أن مجلس برشلونة المؤقت سيعقد اجتماعات مع اللاعبين وممثليهم، من أجل تقليل رواتبهم هذا العام بنسبة تصل إلى 30 %.
وذكرت التقارير، أن النادي يحتاج إلى توفير نحو 190 مليون يورو لتجاوز أزمته المالية، بدلاً من إعلان إفلاسه.
ومن المقرر أن تكون الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر 2020 أو يناير 2021، بعد الاتفاق مع المرشحين المحتملين على ذلك.