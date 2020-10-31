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بنك التنمية الاجتماعية يكشف قصة «الريال الضائع» بعد العثور عليه

Time منذ 7 دقائق
Views 1250
بنك التنمية الاجتماعية يكشف قصة «الريال الضائع» بعد العثور عليه

الرياض (صدى):
كشف أخيرًا بنك التنمية الاجتماعية عن تفاصيل قصة "الريال الضائع"، والتي بدأت مساء أمس.

وقال البنك في تغريدة توضح التفاصيل إن الريال الضائع هو أحد البرامج الإدخارية للبنك، والذي أطلقه تحت عنوان "امسك ريالك لا يضيع".

وكان بنك التنمية نشر تغريدة يبحث من خلالها عن ريال ضائع أمس؛ حيث قال :" سمعنا أن فيه ريال ضايع "، ورد حساب الجمارك، قائلاً: " نضمن لكم أنه لو مر من أحد المنافذ الجمركية بيكون عندنا خبر ".

وغرد البنك للمرة الثانية اليوم قائلا: "نبشركم لقينا الريال في أحد برامجنا الإدارية"؛ ليوضح أخيرًا أنه برنامج جديد.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع طريقة البنك للإعلان عن برنامجها الجديد بطريقة وصفها البعض بأنها مبتكرة، وجديدة لفتت الانتباه بشكل كبير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من زاير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الهوساوي
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظ الحرم مملكتنا دام عزك ي وطن
ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم

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