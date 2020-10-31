الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. معلم بالمخواة يؤدي حصص التربية البدنية بطريقة إبداعية

Time منذ ساعة
Views 2001
بالفيديو.. معلم بالمخواة يؤدي حصص التربية البدنية بطريقة إبداعية

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو معلم تربية بدنية يؤدي حصصه في بيئةٍ تعليميةٍ مجهزة، بطريقة إبداعية .

وبين المقطع الذي نشرته إدارة تعليم المخواة المعلم "يوسف الزهراني" يؤدي حصص التربية البدنية في بيئةٍ تعليميةٍ مُجهزة، معتمداً في ذلك على التحفيز اليومي لطلابه المتفاعلين.

وتفاعل الطلاب مع طريقة المعلم الإبداعية، حيث خصص غرفة في منزله وزودها بالأدوات اللازمة لشرح كيفية أداء التدريبات البدنية للطلاب بطريقة سهلة مبسطة.

وعلقت الإدارة على فيديو المعلم قائلة: "‏أفرزت ‎منصة مدرستي نماذج مخلصة تحكي قصة العشق والشغف وحب المهنة الذي يقود إلى الإبداع".

Time واتساب

أحدث التعليقات

المطرفي
ليه المقيم مو انسان .. الله رزقه وتكرم افضل من مواطن ما يدفع ريال واحد .. انسان ماتنكر فضل السعوديه عليه
زاير
ما عندكم سالفه .
.M.
ممثل رائع ،يقال انه عانى من مرض الزهايمر الخرف
احمد
لو تطبق الضريبة على المستعمل بين الافراد تنزل سعر السيارات اقل من الحين شامل الضريبة.لان الحين ٢٠١٦ مستعمل نفس ٢٠٢٠ اصفار بدون ضريبة
.M.
تستاهل محد قالها تركب فوق السيارة وتعرض نفسها للخطر🤷‍♂️😅

أخر الأخبار

استطلاع: 70% يؤيدون قرار التشهير بالمتحرشين في المملكة
استطلاع: 70% يؤيدون قرار التشهير بالمتحرشين في المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1300
وظائف شاغرة في غرفة الخرج
وظائف شاغرة في غرفة الخرج
Time منذ 22 دقيقة Views 1289
انبهار سيدة كندية بالمقلوبه
انبهار سيدة كندية بالمقلوبه
Time منذ 23 دقيقة Views 275
سامي الجابر يعلق على حادثة نهائي كآس اسيا عام 2000م
سامي الجابر يعلق على حادثة نهائي كآس اسيا عام 2000م
Time منذ 24 دقيقة Views 199
صدم في شجرة صبار !
صدم في شجرة صبار !
Time منذ 25 دقيقة Views 248
ثمانيني يتعرض للضرب المبرح في طابور للخبز
ثمانيني يتعرض للضرب المبرح في طابور للخبز
Time منذ 29 دقيقة Views 634
مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي
Time منذ 33 دقيقة Views 1398
تفاصيل وفاة عميل "FBI " الذي اعتقل صدام حسين وسر احتفاظه بصورة له
تفاصيل وفاة عميل "FBI " الذي اعتقل صدام حسين وسر احتفاظه بصورة له
Time منذ 37 دقيقة Views 1882
ريال مدريد يتصدر الليغا برباعية في شباك هويسكا
ريال مدريد يتصدر الليغا برباعية في شباك هويسكا
Time منذ 44 دقيقة Views 1397
فيتوريا يضم رباعي درجة الشباب للفريق الأساسي قبل مواجهة غدًا
فيتوريا يضم رباعي درجة الشباب للفريق الأساسي قبل مواجهة غدًا
Time منذ 50 دقيقة Views 1652