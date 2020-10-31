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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ25 مقيماً بعد تبرعهم بالدم

Time منذ ساعة
Views 1578
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ25 مقيماً بعد تبرعهم بالدم

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه ( عشر مرات ) .

وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني ، ميرزا أحمد ، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد اسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي ، محمد أحمد محمد الحمامي ، حارثه عبدالمؤمن النشيواتي ، عبد الله محمد عمر باعقيل ، خالد بسام شبلاق ، الشافعي محمود صالح عبد الهادي ، اسماعيل عبدالولي محمد البركاتي ، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي ، المزمل عبدالحليم مختار الطيب ، عبود احمد الحبيب ،أكرم عيسى محمد أبو شاور ، عبد العزيز علي صالح مجمل، حسين حامد احمد الحسين ، أحمد عبدالكريم عبيد ، أنور إبراهيم ، عدي مهدي محمد الجيجكلي ، عبد المجيد احمد العبد العزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من زاير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الهوساوي
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظ الحرم مملكتنا دام عزك ي وطن
ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم

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