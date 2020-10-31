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صور بديعة لأقدم الفوهات البركانية الخلابة غرب المملكة

Time منذ ساعة
Views 1657
Comment 1
صور بديعة لأقدم الفوهات البركانية الخلابة غرب المملكة

الرياض (صدى):
على الرغم من مرور آلاف السنين تقف الفوهات البركانية شامخة في غضبها وبديعة في إتساقها مع الطبيعة في حرة الشاقة غرب المملكة .

وتعد هذه البراكين أحادية التكون ولا تتكرر الإنفجارات البركانية مرة أخرى ، وفقاً لـ " العربية " .

والتقطت عدسات المصور المواطن محمد الشريف صور بديعة تظهر جمال الطبيعة واختلاف الصخور ما بين النارية والرسوبية ومتعددة الألوان في نفس الموقع .

وأشار المصور المبدع أن هذه البراكين لفتت نظره بأشكالها الهندسية فقرر توثيقها ومن أشهر مخاريط حرة الشاقة جبال : الصفاة ، وحصينة ، والمقراه ، وزطرة ، والعقبات ، والغضياء .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من زاير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الهوساوي
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظ الحرم مملكتنا دام عزك ي وطن
ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم

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