عبد الكريم الجاسر ينتقد صمت "المسحل": أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !

ماجد محمد (صدى):
طالب الكاتب والناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل بضرورة توضيح موقف اللاعب أحمد موسى الذي لم يتم التأكد بعد من رحيله .
وانتقد " الجاسر " صمت اتحاد الكرة قائلاً أنه يجب على اتحاد كرة القدم أن يوضح للوسط الرياضي والأندية قرار لجنة الإحتراف فيما يخص لاعب النصر أحمد موسى .
وتساءل " الجاسر " قائلاً : كيف تم قبول ارتباط النصر بثمانية لاعبين في مخالفة صريحة لنظام اللاعبين الأجانب ..؟ وهل القرار خاص فقط بالنصر أم بكل الأندية .. واللاعبين ؟ أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !
ووقع نادي النصر في مرمى الاتهامات بشكل كبير، بسبب لاعبه النيجيري أحمد موسى الذي لم يتوضيح موقفه وسط تباين الآراء .
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