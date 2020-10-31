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عبد الكريم الجاسر ينتقد صمت "المسحل": أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !

Time منذ ساعة
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عبد الكريم الجاسر ينتقد صمت "المسحل": أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !

ماجد محمد (صدى):
طالب الكاتب والناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل بضرورة توضيح موقف اللاعب أحمد موسى الذي لم يتم التأكد بعد من رحيله .

وانتقد " الجاسر " صمت اتحاد الكرة قائلاً أنه يجب على اتحاد كرة القدم أن يوضح للوسط الرياضي والأندية قرار لجنة الإحتراف فيما يخص لاعب النصر أحمد موسى .

وتساءل " الجاسر " قائلاً : كيف تم قبول ارتباط النصر بثمانية لاعبين في مخالفة صريحة لنظام اللاعبين الأجانب ..؟ وهل القرار خاص فقط بالنصر أم بكل الأندية .. واللاعبين ؟ أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !

ووقع نادي النصر في مرمى الاتهامات بشكل كبير، بسبب لاعبه النيجيري أحمد موسى الذي لم يتوضيح موقفه وسط تباين الآراء .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. اقشر من زاير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
الهوساوي
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظ الحرم مملكتنا دام عزك ي وطن
ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم

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