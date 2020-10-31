بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين بعد اقتحام ثلاث متاجر وسرقتها تحت التهديد في الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على مواطن يحمل سلاح غير مرخص وقطعة حشيش مخدر ، وتسبب في الإصطدام بعدد من المركبات عمداً .
كما أطاحت شرطة الرياض بأربعة مواطنين ارتكبوا عدد من الجرائم كالسطو على المتاجر والإعتداء على العاملين وسلب الأموال ونشل حقائب النساء .
وتم القبض على خمسة مقيمين يتاجرون بشرائح الإتصال بعد تسجيلها بهويات آخرين دون علمهم بالرياض ، وتم ضبط 1444 شريحة اتصال بحوزتهم وحوالي 72 الف ريال .
وتمكنت الجهات الأمنية بجدة من القبض على ثلاثة أشخاص من مخالفي نظام الإقامة " جنسية أثيوبية " يرتكبون جرائم السلب وسرقة مركبة ومبالغ تحت تهديد السلاح وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 54 الف ريال .
كما تم القبض على مواطنين اقتحما محل جاري بالرياض واعتديا على صاحب المحل بالسلاح الأبيض وسرقا مبلغ مالي ، والإطاحة بمواطنين آخرين قاما بإقتحام متجر تموينيات بالرياض والإستيلاء على مبلغ مالي .