الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين بعد اقتحام ثلاث متاجر وسرقتها تحت التهديد في الرياض

Time منذ 31 دقيقة
Views 1516
Comment 3
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين بعد اقتحام ثلاث متاجر وسرقتها تحت التهديد في الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض على مواطن يحمل سلاح غير مرخص وقطعة حشيش مخدر ، وتسبب في الإصطدام بعدد من المركبات عمداً .

كما أطاحت شرطة الرياض بأربعة مواطنين ارتكبوا عدد من الجرائم كالسطو على المتاجر والإعتداء على العاملين وسلب الأموال ونشل حقائب النساء .

وتم القبض على خمسة مقيمين يتاجرون بشرائح الإتصال بعد تسجيلها بهويات آخرين دون علمهم بالرياض ، وتم ضبط 1444 شريحة اتصال بحوزتهم وحوالي 72 الف ريال .

وتمكنت الجهات الأمنية بجدة من القبض على ثلاثة أشخاص من مخالفي نظام الإقامة " جنسية أثيوبية " يرتكبون جرائم السلب وسرقة مركبة ومبالغ تحت تهديد السلاح وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 54 الف ريال .

كما تم القبض على مواطنين اقتحما محل جاري بالرياض واعتديا على صاحب المحل بالسلاح الأبيض وسرقا مبلغ مالي ، والإطاحة بمواطنين آخرين قاما بإقتحام متجر تموينيات بالرياض والإستيلاء على مبلغ مالي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الحربي
قال الله تعالى (ان الله لا يصلح عمل المفسدين) الرجاء من ادارة الموقع حذف الاعلانات المخلة بالاداب
خبير زمانه
الله يقويكم على محاربه الفساد ويكفي شفافيتكم حتى على المنتسيبين لهئيه الفساد كما قال سيدي ولي العهد لن يسلم احد من المحاسبه وزير ولا امير الكل تخت طائله المحاسبه والجميع معكم قياده وشعب لحمايه مقدرات الوطن
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي

أخر الأخبار

ممرضة كادت ان تنهي حياة مريض داخل المستشفى
ممرضة كادت ان تنهي حياة مريض داخل المستشفى
Time منذ دقيقة Views 101
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ دقيقتين Views 115
سائقة تدهس طفل
سائقة تدهس طفل
Time منذ دقيقتين Views 106
عبد الكريم الجاسر ينتقد صمت "المسحل": أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !
عبد الكريم الجاسر ينتقد صمت "المسحل": أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !
Time منذ 6 دقائق Views 1171
المرور يوجه نصائح مهمة لقائدي المركبات للمحافظة على سلامة المشاة
المرور يوجه نصائح مهمة لقائدي المركبات للمحافظة على سلامة المشاة
Time منذ 11 دقيقة Views 1174
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
Time منذ 17 دقيقة Views 1293
«الصحة»: تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1498
"نزاهة" تعلق على تورط أحد منسوبيها في قضية فساد
"نزاهة" تعلق على تورط أحد منسوبيها في قضية فساد
Time منذ 21 دقيقة Views 1480
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين بعد اقتحام ثلاث متاجر وسرقتها تحت التهديد في الرياض
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين بعد اقتحام ثلاث متاجر وسرقتها تحت التهديد في الرياض
Time منذ 31 دقيقة Views 1516
غضب دولي ودعوات لمقاطعة الخطوط القطرية بعد إهانة النساء
غضب دولي ودعوات لمقاطعة الخطوط القطرية بعد إهانة النساء
Time منذ 42 دقيقة Views 1467