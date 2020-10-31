غضب دولي ودعوات لمقاطعة الخطوط القطرية بعد إهانة النساء

ماجد القزيز (صدى):
اندلع غضب دولي عارم ضد قطر، عقب حادثة إخضاع نساء مسافرات لفحوص قسرية ومهينة في مطار الدوحة، لتتفاقم الأزمة بين أستراليا وقطر، وأدانت وزارة الخارجية الأسترالية، هذا الحادث ووصفته بـ"الاعتداء"، كما طالبت السلطات القطرية بأن تقدم جواباً بشأن ما وقع.
وتصاعدت المطالبات بمقاطعة الخطوط القطرية بسبب هذه الفضيحة التي تنضم إلى سلسلة كوابيس تعيشها الخطوط القطرية، حيث قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية مؤخراً إنه من المرجح عدم استخدام الطائرات العشر التي تملكها الشركة من طراز إيرباص إيه380 لعدة سنوات بسبب تأثير أزمة الجائحة على الطلب.
وقال أكبر الباكر: "لا نتوقع أن نستخدم طائراتنا من نوع A380 للعامين القادمين على الأقل"؛ فيما أوقفت شركة الطيران المملوكة لقطر الطائرات عن التحليق بسبب تأثير أزمة الجائحة على الطلب على السفر.