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الدفاع المدني يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

Time منذ ساعة
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الدفاع المدني يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

حسين العلي (صدى):
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، بأنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إزدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءاً من اليوم السبت ١٤٤٢/٣/١٤ هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٣/١٧ هـ، على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة و المدينة المنورة و تبوك و الجوف ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أنه يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الحدود الشمالية و عسير و الباحه و جازان و حائل) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

الحربي
قال الله تعالى (ان الله لا يصلح عمل المفسدين) الرجاء من ادارة الموقع حذف الاعلانات المخلة بالاداب
خبير زمانه
الله يقويكم على محاربه الفساد ويكفي شفافيتكم حتى على المنتسيبين لهئيه الفساد كما قال سيدي ولي العهد لن يسلم احد من المحاسبه وزير ولا امير الكل تخت طائله المحاسبه والجميع معكم قياده وشعب لحمايه مقدرات الوطن
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي

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