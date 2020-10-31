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شركة راشد عبد الرحمن الراشد تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1404
شركة راشد عبد الرحمن الراشد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة راشد عبد الرحمن الراشد باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال المحاماه ، وذلك للعمل بالشركة بمدينة الخبر .

الوظيفة : محامي .

الشروط : يكالوريوس في الحقوق ، خبرة لا تقل عن عام في محال ذي صلة .

وأكدت الشركة على بعض المهام المطلوبة كالمعرفة بجميع إجراءات موقع " ناجز" التابع لوزارة العدل ، واجراءات مكتب العمل والعمال، و إجراءات تحصيل المبالغ المالية من الأفراد والشركات ، وحضور كافة الجلسات القضائية والترافع بها ، وطلبات التنفيذ الإلكترونية ، ونحوها .

ويمكن التقديم من خلال الربط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله يقويكم على محاربه الفساد ويكفي شفافيتكم حتى على المنتسيبين لهئيه الفساد كما قال سيدي ولي العهد لن يسلم احد من المحاسبه وزير ولا امير الكل تخت طائله المحاسبه والجميع معكم قياده وشعب لحمايه مقدرات الوطن
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
سيد الاماكن
يجب معقبتها غير محتشمة

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