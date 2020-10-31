شركة راشد عبد الرحمن الراشد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة راشد عبد الرحمن الراشد باب التقديم على وظيفة شاغرة بمجال المحاماه ، وذلك للعمل بالشركة بمدينة الخبر .
الوظيفة : محامي .
الشروط : يكالوريوس في الحقوق ، خبرة لا تقل عن عام في محال ذي صلة .
وأكدت الشركة على بعض المهام المطلوبة كالمعرفة بجميع إجراءات موقع " ناجز" التابع لوزارة العدل ، واجراءات مكتب العمل والعمال، و إجراءات تحصيل المبالغ المالية من الأفراد والشركات ، وحضور كافة الجلسات القضائية والترافع بها ، وطلبات التنفيذ الإلكترونية ، ونحوها .
ويمكن التقديم من خلال الربط التالي من هنـــــــــــا .