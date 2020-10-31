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العثور على "مفقودة الدخل" بالرياض

Time منذ ساعة
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العثور على "مفقودة الدخل" بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت أسرة " مفقودة الدخل " اليوم السبت العثور على الفتاة التي اختفت بعد خروجها من منزلها بحي العربجاء بالرياض يوم الأربعاء .

وأكد خال الفتاة أن سيدة عثرت عليها بعد أن راودها الشك في فتاة متعبة يظهر عليها الإجهاد أمام محل تجاري محاذي لـ"ممشى السويدي " ، وتأكدت من أوصافها ، وفقاً لـ"سبق " .

وأضاف أن السيدة اتصلت بالشرطة وانتظرت حتى تسلموا الفتاة وباشرت الشرطة الواقعة ، مؤكداً أن السيدة ستحصل على المكافأة نظراً لأمانتها وحسها الأمني .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء على" مفقودة الدخل " التي اختفت قبل نحو يومين ، وناشدت أسرتها بالبحث عنها حيث أنها تعاني مرض الصرع .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله يقويكم على محاربه الفساد ويكفي شفافيتكم حتى على المنتسيبين لهئيه الفساد كما قال سيدي ولي العهد لن يسلم احد من المحاسبه وزير ولا امير الكل تخت طائله المحاسبه والجميع معكم قياده وشعب لحمايه مقدرات الوطن
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
سيد الاماكن
يجب معقبتها غير محتشمة

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