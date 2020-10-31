خبير أمريكي: استمرار الوباء في التطور بهذا الشكل ينبئ بمعاناة كبيرة

وكالات (صدى):
أكد أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، لافتًا إلى أنه في حال استمر الوباء في التطور على هذا النحو، فإن المعاناة ستكون كبيرة.
وفي السياق نفسه، حذر فريق عمل البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا أيضا في تقريره الأسبوعي، من أن الوضع الوبائي في المناطق الوسطى والغربية من الولايات المتحدة شديد الخطورة.
وسجلت الولايات المتحدة نحو 90 ألفا و290 إصابة جديدة بين يومي الأربعاء والخميس الماضيين و1021 حالة وفاة؛ فيما بلغ مجموع الإصابات في الولايات المتحدة 8.94 ملايين منذ بداية الجائحة.