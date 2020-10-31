الأعداد السابقة للصحيفة

خبير أمريكي: استمرار الوباء في التطور بهذا الشكل ينبئ بمعاناة كبيرة

Time منذ ساعة
Views 1506
خبير أمريكي: استمرار الوباء في التطور بهذا الشكل ينبئ بمعاناة كبيرة

وكالات (صدى):
أكد أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، لافتًا إلى أنه في حال استمر الوباء في التطور على هذا النحو، فإن المعاناة ستكون كبيرة.

وفي السياق نفسه، حذر فريق عمل البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا أيضا في تقريره الأسبوعي، من أن الوضع الوبائي في المناطق الوسطى والغربية من الولايات المتحدة شديد الخطورة.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 90 ألفا و290 إصابة جديدة بين يومي الأربعاء والخميس الماضيين و1021 حالة وفاة؛ فيما بلغ مجموع الإصابات في الولايات المتحدة 8.94 ملايين منذ بداية الجائحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله يقويكم على محاربه الفساد ويكفي شفافيتكم حتى على المنتسيبين لهئيه الفساد كما قال سيدي ولي العهد لن يسلم احد من المحاسبه وزير ولا امير الكل تخت طائله المحاسبه والجميع معكم قياده وشعب لحمايه مقدرات الوطن
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
سيد الاماكن
يجب معقبتها غير محتشمة

أخر الأخبار

ممرضة كادت ان تنهي حياة مريض داخل المستشفى
ممرضة كادت ان تنهي حياة مريض داخل المستشفى
Time منذ دقيقة Views 89
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ دقيقة Views 113
سائقة تدهس طفل
سائقة تدهس طفل
Time منذ دقيقة Views 99
عبد الكريم الجاسر ينتقد صمت "المسحل": أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !
عبد الكريم الجاسر ينتقد صمت "المسحل": أفيدونا حتى نعرف الوضع بالضبط !
Time منذ 6 دقائق Views 1133
المرور يوجه نصائح مهمة لقائدي المركبات للمحافظة على سلامة المشاة
المرور يوجه نصائح مهمة لقائدي المركبات للمحافظة على سلامة المشاة
Time منذ 11 دقيقة Views 1163
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
Time منذ 16 دقيقة Views 1286
«الصحة»: تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 18 دقيقة Views 1485
"نزاهة" تعلق على تورط أحد منسوبيها في قضية فساد
"نزاهة" تعلق على تورط أحد منسوبيها في قضية فساد
Time منذ 21 دقيقة Views 1468
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين بعد اقتحام ثلاث متاجر وسرقتها تحت التهديد في الرياض
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين بعد اقتحام ثلاث متاجر وسرقتها تحت التهديد في الرياض
Time منذ 30 دقيقة Views 1510
غضب دولي ودعوات لمقاطعة الخطوط القطرية بعد إهانة النساء
غضب دولي ودعوات لمقاطعة الخطوط القطرية بعد إهانة النساء
Time منذ 41 دقيقة Views 1464