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توضيح من الزكاة والدخل بشأن خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة

Time منذ ساعة
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توضيح من الزكاة والدخل بشأن خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى خضوع شراء وبيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، يخضع شراء وبيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة

‏‎جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الزكاة والدخل من أحد المتابعين تضمن: "اذا كان شخص يقوم ببيع وشراء سيارات مستعملة من افراد ويبيعها لأفراد بغرض الاقتناء والتغيير ولا يملك منشأة ولا سجل تجاري فهل يخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة ؟".

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
الله يقويكم على محاربه الفساد ويكفي شفافيتكم حتى على المنتسيبين لهئيه الفساد كما قال سيدي ولي العهد لن يسلم احد من المحاسبه وزير ولا امير الكل تخت طائله المحاسبه والجميع معكم قياده وشعب لحمايه مقدرات الوطن
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
QLQ
... فتح باب الله بستر من التالي
سيد الاماكن
يجب معقبتها غير محتشمة

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