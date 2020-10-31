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بالفيديو.. موعد ارتداء الملابس الشتوية مع قرب انتهاء "الوسم"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. موعد ارتداء الملابس الشتوية مع قرب انتهاء "الوسم"

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم السبت أن موسم الوسم 4 نجوم وأننا نعيش حالياً في النجم الثاني منه .

وقال " الزعاق " في فيديو له أنه يتبقى على انتهاء الوسم 35 يوم ويعقبه موسم المرعانية ، وهناك مناطق تعتبرها بداية البرد ومناطق أخرى تعتبرها شدة البرد والفرق بينهما 20يوم .

وأضاف أن المناطق الشمالية يبدأون بإرتداء الملابس الشتوية قبل دخول المربعانية بأسبوعين ، أي يتبقى عليهم قرابة 10 أيام لإرتدائها .

أما المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يرتدون الشتوي إلا مع دخول المربعانية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
آيفون ١٢ رديئ الصناعة المفترض عدم الإستعجال بشرائه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إلا الحرمين الشريفين ... ياليت تمصعون رقبته وطشوا جثته للكلااب ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشوها وعلى المسلخ
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشوها وعلى المسلخ

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