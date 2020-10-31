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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم رفع الصوت بالبكاء والتنحنح أثناء الصلاة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم رفع الصوت بالبكاء والتنحنح أثناء الصلاة

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم السبت، حكم رفع الصوت بالبكاء والتنحنح أثناء الصلاة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أن النحيب أو رفع الصوت بالبكاء أثناء الصلاة يبطلها إذا كان يتكلفه الإنسان، ولكن استثنى العلماء إذا كان ذلك من خشية الله مثل بعض الصحابة كأبي بكر وعمر الذي كان يُسمع صوت بكائه خلف الصفوف.

وأشار الشيخ "الخثلان" إلى أن من مبطلات الصلاة التنحنح بلا حاجة، ولكن في قول آخر أن النحنحة لا تبطل الصلاة وهذا هو القول الراجح لأن النحنحة لا تُسمى كلامًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
آيفون ١٢ رديئ الصناعة المفترض عدم الإستعجال بشرائه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إلا الحرمين الشريفين ... ياليت تمصعون رقبته وطشوا جثته للكلااب ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشوها وعلى المسلخ
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قشوها وعلى المسلخ

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