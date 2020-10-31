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بالصور.. إطلاق هاتف Honor 10X Lite بكاميرا رباعية

Time منذ 12 دقيقة
Views 1160
بالصور.. إطلاق هاتف Honor 10X Lite بكاميرا رباعية

وكالات (صدى):
أطلقت العلامة التجارية هونر، أحدث هواتفها الذكية الذي يأتي ضمن تشكيلة X10، تحت اسم Honor 10X Lite، بسعر أقل من الإصدارات السابقة بنفس السلسلة X10 5G و X10 Max 5G.

ويأتي هاتف هونر 10x Lite، بشاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة FHD +، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وبكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/1.8.

أما الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، والرابعة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4.

ويعد هاتف Honor 10X Lite، مزود بمعالج من نوع Kirin 710، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويحتوي علي بطارية بسعة 5.000 مللي أمبير، فيما يتوفر هاتف Honor 10X Lite، في المملكة بسعر 799 ريال.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة ---- اللهم امين بعدد ماخط في الكتب ابد الابدين ودهر الداهرين
.M.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، الغضب مشكلة
.M.
كل يوم بنت تطلع مع ولد البنات صارن رخاص
.M.
يمكن السلاح مجرد لعبة يعني fake toy gun يمكن والله أعلم، ولكن لهدرجة البنات صارن رخيصات ويطلعن مع شباب والله البلد صارت فوضى🤷‍♂️😅
faeiz1122
ذوق عام فقط على الشباب دايماً نشوف مقاطع لتعري بعض البنات ولبسهم اللي مو يخالف الذوق العام يخالف الدين والشرع ولاحياة لمن تنادي اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء

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