بالصور.. إطلاق هاتف Honor 10X Lite بكاميرا رباعية

وكالات (صدى):
أطلقت العلامة التجارية هونر، أحدث هواتفها الذكية الذي يأتي ضمن تشكيلة X10، تحت اسم Honor 10X Lite، بسعر أقل من الإصدارات السابقة بنفس السلسلة X10 5G و X10 Max 5G.
ويأتي هاتف هونر 10x Lite، بشاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة FHD +، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وبكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/1.8.
أما الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، والرابعة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4.
ويعد هاتف Honor 10X Lite، مزود بمعالج من نوع Kirin 710، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويحتوي علي بطارية بسعة 5.000 مللي أمبير، فيما يتوفر هاتف Honor 10X Lite، في المملكة بسعر 799 ريال.