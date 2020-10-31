بالفيديو.. معلم يحول غرفة داخل منزله إلى فصل متكامل لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه

أبها (صدى):
حرص معلم في البرك بمحايل عسير، على إيصال المعلومات لابنائه الطلاب بطريقة مبتكرة.
ونشرت إدارة تعليم محايل عسير مقطع فيديو للمعلم عمر الشيخي بسعيدة الصالحة التابعة لمكتب تعليم البرك، يجهز حجرة دراسية بمنزله لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه الطلاب في رحلة التعليم عن بعد.
وبين الفيديو المعلم الذي يعمل في مدرسة عثمان بن عفان، وهو يشرح الدرس على السبورة، ويسأل الطلاب الذين يجاوبون على أسئلته بطلاقة، وذلك بعدما حول غرفة داخل منزله لفصل متكامل.
اثني عبدالاله الفلاحه المشرف التربوي علي مجهوده في تعليم أبنائه ، ووصفه بالمعلم المخلص المتفاني لانه أدى رسالته تجاه الابناء علي اكمل وجه .