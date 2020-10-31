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بالفيديو.. معلم يحول غرفة داخل منزله إلى فصل متكامل لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه

Time منذ ساعة
Views 1485
بالفيديو.. معلم يحول غرفة داخل منزله إلى فصل متكامل لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه

أبها (صدى):
حرص معلم في البرك بمحايل عسير، على إيصال المعلومات لابنائه الطلاب بطريقة مبتكرة.

ونشرت إدارة تعليم محايل عسير مقطع فيديو للمعلم عمر الشيخي بسعيدة الصالحة التابعة لمكتب تعليم البرك، يجهز حجرة دراسية بمنزله لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه الطلاب في رحلة التعليم عن بعد.

وبين الفيديو المعلم الذي يعمل في مدرسة عثمان بن عفان، وهو يشرح الدرس على السبورة، ويسأل الطلاب الذين يجاوبون على أسئلته بطلاقة، وذلك بعدما حول غرفة داخل منزله لفصل متكامل.

اثني عبدالاله الفلاحه المشرف التربوي علي مجهوده في تعليم أبنائه ، ووصفه بالمعلم المخلص المتفاني لانه أدى رسالته تجاه الابناء علي اكمل وجه .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة ---- اللهم امين بعدد ماخط في الكتب ابد الابدين ودهر الداهرين
.M.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، الغضب مشكلة
.M.
كل يوم بنت تطلع مع ولد البنات صارن رخاص
.M.
يمكن السلاح مجرد لعبة يعني fake toy gun يمكن والله أعلم، ولكن لهدرجة البنات صارن رخيصات ويطلعن مع شباب والله البلد صارت فوضى🤷‍♂️😅
faeiz1122
ذوق عام فقط على الشباب دايماً نشوف مقاطع لتعري بعض البنات ولبسهم اللي مو يخالف الذوق العام يخالف الدين والشرع ولاحياة لمن تنادي اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء

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