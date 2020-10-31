"ياسرف" تعلن عن وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير " ياسرف " باب التقديم على وظائف فنية وهندسية شاغرة للمواطنينن من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس للعمل بمقر الشركة في ينبع الصناعية .
الوظائف :
1- مهندس كهرباء : بكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، أو ما يعادلها .
2- رئيس مكافحة الحرائق : بكالوريوس في " مكافحة الحرائق ، السلامة ، الأمن الصناعي ، الهندسة " ، أو ما يعادلها .
3- فني أول الصييانة الوقائية : دبلوم في أي تخصص ذي صلة .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح حتى تاريخ 27 ديسمبر 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا