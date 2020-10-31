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"ياسرف" تعلن عن وظائف هندسية وفنية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1632
"ياسرف" تعلن عن وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير " ياسرف " باب التقديم على وظائف فنية وهندسية شاغرة للمواطنينن من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس للعمل بمقر الشركة في ينبع الصناعية .

الوظائف :

1- مهندس كهرباء : بكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، أو ما يعادلها .

2- رئيس مكافحة الحرائق : بكالوريوس في " مكافحة الحرائق ، السلامة ، الأمن الصناعي ، الهندسة " ، أو ما يعادلها .

3- فني أول الصييانة الوقائية : دبلوم في أي تخصص ذي صلة .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح حتى تاريخ 27 ديسمبر 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي :  هنا

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة ---- اللهم امين بعدد ماخط في الكتب ابد الابدين ودهر الداهرين
.M.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، الغضب مشكلة
.M.
كل يوم بنت تطلع مع ولد البنات صارن رخاص
.M.
يمكن السلاح مجرد لعبة يعني fake toy gun يمكن والله أعلم، ولكن لهدرجة البنات صارن رخيصات ويطلعن مع شباب والله البلد صارت فوضى🤷‍♂️😅
faeiz1122
ذوق عام فقط على الشباب دايماً نشوف مقاطع لتعري بعض البنات ولبسهم اللي مو يخالف الذوق العام يخالف الدين والشرع ولاحياة لمن تنادي اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء

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