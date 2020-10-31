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"كاريلي" يتحدى عقدة الهزيمة ويستعين بنجم لأول مرة في ديربي جدة اليوم

Time منذ 44 دقيقة
Views 1333
"كاريلي" يتحدى عقدة الهزيمة ويستعين بنجم لأول مرة في ديربي جدة اليوم

نواف السالم (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بالجولة الثالثة من دوري المحترفين والتي تعتبر من أهم مباريات الموسم .

وأكدت مصادر أن فابيو كاريلي مدرب الاتحاد يفاضل بين الثلاثة عبد الرحمن اليامي وهارون كمارا ورومارينو دا سيلفا لتعويض غياب بريجوفيتش بعد إصابته التي تبعده عن الملعب بعض الأسابيع .

وستشهد مباراة اليوم منافسة شرسة بين الفريقين إذ يحاول الاتحاد التغلب على عقدة الهزيمة في الموسمين الماضيين ، كما يفكر الاتحاد في الإستعانة باللاعب المصري أحمد حجازي في أول ظهور له بقميص الاتحاد ليكون بجانب زياد الصحفي في قلب الدفاع .

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في تمام الساعة 7 و50 دقيقة على ملعب الملك عبد الله الدولي بجدة " الجوهرة المشعة " .

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أحدث التعليقات

هليل لاينام ولا يقيل
ههههههه بحسبو الام كذا اسم بس 😂😂😂😂😂😂😂😂 وريك حفايض وحليب ياقلبي ونوم مقطع
د محمد ماجد بخش
بناء مجموع وحدات العناصر الممثلة ( الممثلة لوحدات العنصر الممثلة ) متماثل عدديا من الجهتين في تمثيل وحدات أي عنصر حيث فترة البناء هي ممثلة لدرجتين هما للثقل والثقالة مع مراعاة الفارق الجوهري بين فترة العناصر وفترات العناصر وكذلك بين فترة تمثيل وحدات العنصر وفترة وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر
الرمز
نسيت من شرا اسياء لكم
هليل لاينام ولا يقيل
لسع ماشفتو شي الجيات العن من كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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