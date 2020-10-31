"كاريلي" يتحدى عقدة الهزيمة ويستعين بنجم لأول مرة في ديربي جدة اليوم

نواف السالم (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بالجولة الثالثة من دوري المحترفين والتي تعتبر من أهم مباريات الموسم .
وأكدت مصادر أن فابيو كاريلي مدرب الاتحاد يفاضل بين الثلاثة عبد الرحمن اليامي وهارون كمارا ورومارينو دا سيلفا لتعويض غياب بريجوفيتش بعد إصابته التي تبعده عن الملعب بعض الأسابيع .
وستشهد مباراة اليوم منافسة شرسة بين الفريقين إذ يحاول الاتحاد التغلب على عقدة الهزيمة في الموسمين الماضيين ، كما يفكر الاتحاد في الإستعانة باللاعب المصري أحمد حجازي في أول ظهور له بقميص الاتحاد ليكون بجانب زياد الصحفي في قلب الدفاع .
ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في تمام الساعة 7 و50 دقيقة على ملعب الملك عبد الله الدولي بجدة " الجوهرة المشعة " .