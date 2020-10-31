" الغذاء والدواء " تحذر من استخدام الأدوية بعد تخزينها لفترة طويلة في الثلاجة

الرياض (صدى):
حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم السبت من استخدام الأدوية بعد تخزينها لفترة طويلة في الثلاجة .
وأكدت " الغذاء والدواء " أن بعض حالات السمم الدوائي تحدث نتيجة عدم التخلص من الأدوية ، لذلك يجب التخلص منها بشكل دوري وآمن من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- ازالة جميع البيانات الشخصية من عبوة الأدوية وشطب الوصفة الطبية .
2- إخراج الأدوية الصلبة مثل الأقراص والكبسولات من العبوة دون كسرها أو سحقها ثم مزجها مع نفايات شبه صلبة مثل بقايا الشاي أو القهوة .
3- وضع الأدوية في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق .
4- وميها في سلة المهملات الخارجية .