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" الغذاء والدواء " تحذر من استخدام الأدوية بعد تخزينها لفترة طويلة في الثلاجة

Time منذ ساعة
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" الغذاء والدواء " تحذر من استخدام الأدوية بعد تخزينها لفترة طويلة في الثلاجة

الرياض (صدى):
حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم السبت من استخدام الأدوية بعد تخزينها لفترة طويلة في الثلاجة .

وأكدت " الغذاء والدواء " أن بعض حالات السمم الدوائي تحدث نتيجة عدم التخلص من الأدوية ، لذلك يجب التخلص منها بشكل دوري وآمن من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- ازالة جميع البيانات الشخصية من عبوة الأدوية وشطب الوصفة الطبية .

2- إخراج الأدوية الصلبة مثل الأقراص والكبسولات من العبوة دون كسرها أو سحقها ثم مزجها مع نفايات شبه صلبة مثل بقايا الشاي أو القهوة .

3- وضع الأدوية في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق .

4- وميها في سلة المهملات الخارجية .

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أحدث التعليقات

هليل لاينام ولا يقيل
ههههههه بحسبو الام كذا اسم بس 😂😂😂😂😂😂😂😂 وريك حفايض وحليب ياقلبي ونوم مقطع
د محمد ماجد بخش
بناء مجموع وحدات العناصر الممثلة ( الممثلة لوحدات العنصر الممثلة ) متماثل عدديا من الجهتين في تمثيل وحدات أي عنصر حيث فترة البناء هي ممثلة لدرجتين هما للثقل والثقالة مع مراعاة الفارق الجوهري بين فترة العناصر وفترات العناصر وكذلك بين فترة تمثيل وحدات العنصر وفترة وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر
الرمز
نسيت من شرا اسياء لكم
هليل لاينام ولا يقيل
لسع ماشفتو شي الجيات العن من كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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