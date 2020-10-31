بالفيديو.. افتتاح جسر تقاطع مكة – جدة القديم مع شارع عبد الله عريف

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم السبت افتتاح جسر تقاطع طريق مكة - جدة القديم مع شارع عبد الله عريف .
ووجه المهندس محمد بن عبد الله القويحص أمين العاصمة المقدسة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة مكة المكرمة للدعم المستمر على تطوير العاصمة المقدسة مؤكداً أنه سيخلق إنسيابية في الحركة المرورية بالعاصمة المقدسة .
وأشار أن هذا الجسر سيساعد على حركة المواطنين والمقيمين والمعتمرين بما يخدم سهولة التنقل وعدم التكدس المروري .
وأكد المهندس زهير بن عبد الرحمن وكيل الأمين للتشييد والصيانة أن الجسر يحرر الحركة المرورية على محور طريق مكة – جدة القديم بحيث يخدم المعتمرين والحجاج والمواطنين ، كما يخدم 4 محاو رئيسية .
ويبلغ العرض الكلي للجسر 17.80 متر ، فيما يبلغ طوله 750 متر طولي ، ولكل اتحاه هناك عدد 2 حارات مرورية ، ويشمل الجسر على 48 عامود إنارة .