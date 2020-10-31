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133 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص توفرها غرفة الرياض

Time منذ ساعة
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133 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص توفرها غرفة الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (133) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض.

وأوضحت غرفة الرياض، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي كالتالي:

– شركة الراجحي للتطوير المحدودة.

– شركة المأكولات السريعة (البيك).

– شركة العليان للخدمات الغذائية.

– شركة مجموعة كابلات الرياض.

– شركة مجموعة البركات المحدودة.

– شركة الكربونات السعودية.

– شركة مهمه لدعم وتطوير الأعمال.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– مدير الإدارة المالية والإدارية.

– مدير الإدارة الهندسية.

– مدير إدارة المرافق.

– مدير إدارة العقار.

– عضو فريق.

– ممثل مبيعات.

– أخصائي موارد بشرية.

– فني ميكانيكا صناعية.

– فني كهرباء صناعية.

– محصل ديون.

– مسؤول مستودع.

– موظفة طاقم خدمة.

– مهندسة تقنية.

– مهندسة كيميائية.

– مهندسة تخطيط.

– مخططة صناعية.

– مخططة صيانة.

– محاسبة.

– مبرمجة حاسب.

– مدخلة بيانات.

– منسقة شحن.

– تنفيذية مبيعات وتسعير.

– مندوبة مبيعات وتسويق.

– مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية.

– أخصائية تسويق هاتفي.

– مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية.

– صانعة محتوى.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأشارت الغرفة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

هليل لاينام ولا يقيل
ههههههه بحسبو الام كذا اسم بس 😂😂😂😂😂😂😂😂 وريك حفايض وحليب ياقلبي ونوم مقطع
د محمد ماجد بخش
بناء مجموع وحدات العناصر الممثلة ( الممثلة لوحدات العنصر الممثلة ) متماثل عدديا من الجهتين في تمثيل وحدات أي عنصر حيث فترة البناء هي ممثلة لدرجتين هما للثقل والثقالة مع مراعاة الفارق الجوهري بين فترة العناصر وفترات العناصر وكذلك بين فترة تمثيل وحدات العنصر وفترة وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر
الرمز
نسيت من شرا اسياء لكم
هليل لاينام ولا يقيل
لسع ماشفتو شي الجيات العن من كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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