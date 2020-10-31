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بالفيديو.. الرئيس السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

Time منذ ساعة
Views 1715
بالفيديو.. الرئيس السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

القاهرة (صدى):
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم السبت جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى في مدينة شرم الشيخ، بحضور وفد سعودي ضم العديد من الشخصيات.

وقالت رئاسة الجمهورية، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة.

وتضم كليات الجامعة تخصصات : الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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أحدث التعليقات

هليل لاينام ولا يقيل
ههههههه بحسبو الام كذا اسم بس 😂😂😂😂😂😂😂😂 وريك حفايض وحليب ياقلبي ونوم مقطع
د محمد ماجد بخش
بناء مجموع وحدات العناصر الممثلة ( الممثلة لوحدات العنصر الممثلة ) متماثل عدديا من الجهتين في تمثيل وحدات أي عنصر حيث فترة البناء هي ممثلة لدرجتين هما للثقل والثقالة مع مراعاة الفارق الجوهري بين فترة العناصر وفترات العناصر وكذلك بين فترة تمثيل وحدات العنصر وفترة وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر
الرمز
نسيت من شرا اسياء لكم
هليل لاينام ولا يقيل
لسع ماشفتو شي الجيات العن من كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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