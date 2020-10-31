بالفيديو.. الرئيس السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

القاهرة (صدى):
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم السبت جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى في مدينة شرم الشيخ، بحضور وفد سعودي ضم العديد من الشخصيات.
وقالت رئاسة الجمهورية، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة.
وتضم كليات الجامعة تخصصات : الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.