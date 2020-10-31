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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجزائرية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

هليل لاينام ولا يقيل
ههههههه بحسبو الام كذا اسم بس 😂😂😂😂😂😂😂😂 وريك حفايض وحليب ياقلبي ونوم مقطع
د محمد ماجد بخش
بناء مجموع وحدات العناصر الممثلة ( الممثلة لوحدات العنصر الممثلة ) متماثل عدديا من الجهتين في تمثيل وحدات أي عنصر حيث فترة البناء هي ممثلة لدرجتين هما للثقل والثقالة مع مراعاة الفارق الجوهري بين فترة العناصر وفترات العناصر وكذلك بين فترة تمثيل وحدات العنصر وفترة وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر
الرمز
نسيت من شرا اسياء لكم
هليل لاينام ولا يقيل
لسع ماشفتو شي الجيات العن من كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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