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بالفيديو.. بلدية القريات تدشن برنامج الرقابة عن بعد لمتابعة التزام المطاعم والأسواق

Time منذ 33 دقيقة
Views 1221
بالفيديو.. بلدية القريات تدشن برنامج الرقابة عن بعد لمتابعة التزام المطاعم والأسواق

الجوف (صدى):
دشنت بلدية محافظة القريات في منطقة الجوف، برنامج الرقابة عن بعد؛ لمتابعة التزام المطاعم والأسواق بالإجراءات الاحترازية "عن بعد".

ويعمل البرنامج على مدار الـ 24 ساعة، باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة والأجهزة الإلكترونية الحديثة؛ حيث يتابع رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، بعض الملاحظات في المطاعم والمراكز التجارية عبر الكاميرات.

ووجه "الشمري" على الفور من مركز العمليات الفرق الميدانية ببعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها تقديم الأفضل والأميز في خدمة المواطن والمقيم، مستمعاً لشرح واف من المشرف على إدارة الرقابة الشاملة سلمان الشرعان عن البرنامج وكيفية العمل والتنسيق مع المراقبين المختصين بالميدان لإنهاء الملاحظات ورصد المخالفات.

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
متابعة تمثيل وحدات العناصر الذرية بدلالة مجموع وحدات العناصر العددية
د محمد ماجد بخش
وحدة مجموع ذرات العنصر لها وجهان عدديان ممثلان، أحدهما ثقالي والثاني مغناطيسي
ابو وليد
لو يسجلون قاره افريقيا واليمن وقرود الطايف كلها معهم -- ابو خرقه سيعود يجر اذيال الهزيمه فريق فاشل بكل معنى الكلمه -- لو ربع الدعم هذا راح لفريق ضمك كانو اخذو كأس العالم
د محمد ماجد بخش
الفترة الإلكترونية الممثلة لوحدة العنصر هي فترة عناصر عددية ممثلة لانتظام تمثيل درجات الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء
فهد
الله يشيلك من وجه الارض يالقذره المعفنه الشرهه على من يتابع هذي الاشكال المتخلفه

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