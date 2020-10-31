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عموري يتكفل بمعسكر مباراة اللواء والانتصار في جدة
منذ ساعة
2611
نواف السالم (صدى):
أعلن لاعب الجزيرة الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري " تكفله بمعسكر مباراة اللواء القادمة أمام الانتصار في جدة، في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية.
ومن جانبها توجهت إدارة نادي اللواء برئاسة فهد العوض بالشكر والتقدير لعموري.
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