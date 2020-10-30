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4 مواطنين يقطعون 1200 كيلو لبيع صقورهم في مزاد نادي الصقور

Time منذ 43 دقيقة
Views 1558
4 مواطنين يقطعون 1200 كيلو لبيع صقورهم في مزاد نادي الصقور

الرياض (صدى):
قطع 4 طواريح سعوديين مسافة 1200 كيلومتر، من جازان إلى الرياض، لبيع صقورهم التي طرحوها في مزاد نادي الصقور السعودي، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم، شمال مدينة الرياض.

وأوضح الطاروح فارس يحيى الشهراني أنهم جاؤوا من جازان خصيصاً لعرض صقورهم مساء اليوم في المزاد ، نظراً لسمعته وتنظيمه المميزين ، وتواصلوا مع فريق المزاد في المنطقة الغربية الجنوبية لترتيب رحلتهم، التي أثمرت عن بيع 3 صقور في المزاد بقيمة 226 ألف ريال، من بينها صقر اشترك في طرحه شابين.

وأضاف فارس يحيى الشهراني (40 عاماً) بأنه أمضى عقدين في هواية طرح الصقور، في حين لا يزال على رأس عمله، موظفاً في إدارة التعليم.

وبين أنه باع صقراً اليوم من نوع شاهين فرخ، طرح وادي بيض، استغرق طرحه ساعة ونصف، طوله 15 إنشاً، وعرضه 15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 940 جراماً، رسى على مالكه الجديد بمبلغ 76 ألف ريال.

ويحتفظ الشهراني بصقر واحد مدرب لمساعدته على الطرح، مبيناً أن جازان تشهد هذه الأيام ذروة موسمها، وسنشهد الأسبوعين المقبلين شواهين نادرة في مزاد نادي الصقور السعودي.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
يا ليتك يا دكتور تعتزل جميع أنواع وسائل الاعلام ..
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الاسلام وعلى نعمة الشعور بالرحمة والانسانية بالمحتاجين فضلا عن أولادنا وبناتنا
بلبل البحر
الله يخلص العباد منك ومن أمثالك
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اتمنى من الجهات المختصة ان تقوم باخذ كل الإجراءات اللازمة ضد مصور الفيديور او على الاقل استجوابه لمعرفة السبب وراء تسجيل الفيديو وضحكة الاستفزازي والتشهير فيهن. حيث انه قام بتصوير رقم اللوحة والانتظار حتى نزولهن من المركبة. أكاد أجزم أن نسائهم يقودون السيارات لكن الغيرة التي لديهم من السماح لنساء بالقيادة اوصلتهم الى مرحلة الضحك والتشهير والاستفزاز عند مشاهدة المراة تقود مركبتها لقضاء احتياجتهن الاساسية. بمعنى لديهم فرصة التكسب متى ما النساء لم يقودون السيارات لان معضمهم لديهم سيارات اجراه ويحاولون التكسب. في راي الشخصي ان النساء متى ما تعلمو القيادة آمن لهن من الركوب مع بعض المقيمين. حيث تم نشر فيديو قبل فترة لمقيم يقوم بتصوير النساء في مركبته. اما بالنسبة لصحيفة صدى كان بامكانها شطب رقم اللوحة للمحافظة على خصوصية وحقوق المواطنين والمقيمين. لذلك انمنى من الصحيفة عمل ذلك في المستقبل.
»»»
اتمنى من الجهات المختصة ان تقوم باخذ كل الإجراءات اللازمة ضد مصور الفيديور او على الاقل استجوابه لمعرفة السبب وراء تسجيل الفيديو وضحكة الاستفزازي والتشهير فيهن. حيث انه قام بتصوير رقم اللوحة والانتظار حتى نزولهن من المركبة. أكاد أجزم أن نسائهم يقودون السيارات لكن الغيرة التي لديهم من السماح لنساء بالقيادة اوصلتهم الى مرحلة الضحك والتشهير والاستفزاز عند مشاهدة المراة تقود مركبتها لقضاء احتياجتهن الاساسية. بمعنى لديهم فرصة التكسب متى ما النساء لم يقودون السيارات لان معضمهم لديهم سيارات اجراه ويحاولون التكسب. في راي الشخصي ان النساء متى ما تعلمو القيادة آمن لهن من الركوب مع بعض المقيمين. حيث تم نشر فيديو قبل فترة لمقيم يقوم بتصوير النساء في مركبته. اما بالنسبة لصحيفة صدى كان بامكانها شطب رقم اللوحة للمحافظة على خصوصية وحقوق المواطنين والمقيمين. لذلك انمنى من الصحيفة عمل ذلك في المستقبل.

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