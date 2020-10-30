الأعداد السابقة للصحيفة

بنك التنمية الاجتماعية يبحث عن " ريال ضائع " والجمارك تعلق

Time منذ ساعتين
Views 1970
بنك التنمية الاجتماعية يبحث عن " ريال ضائع " والجمارك تعلق

علي القحطاني (صدى):
أحدثت تغريدة مثيرة لبنك التنمية الاجتماعية عن " ريال ضائع " ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعدما عرض حساب بنك التنمية الاجتماعية  تغريدة كتب فيها: " سمعنا أن فيه ريال ضايع "، فرد عليه حساب الجمارك، قائلاً: " نضمن لكم أنه لو مر من أحد المنافذ الجمركية بيكون عندنا خبر ".

وحظيت التغريدة بتفاعل وانتشار واسع بين المتابعين الذين عبروا عن حيرتهم  من أمرهم بشأن التغريدة المثيرة.

وتفاعلت بعض الحسابات الرسمية مع التغريدة بشكل واضح، وسط توقعات أنها حملة للكشف عن منتج أو شيء ما للبنك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
يا ليتك يا دكتور تعتزل جميع أنواع وسائل الاعلام ..
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة الاسلام وعلى نعمة الشعور بالرحمة والانسانية بالمحتاجين فضلا عن أولادنا وبناتنا
بلبل البحر
الله يخلص العباد منك ومن أمثالك
»»»
اتمنى من الجهات المختصة ان تقوم باخذ كل الإجراءات اللازمة ضد مصور الفيديور او على الاقل استجوابه لمعرفة السبب وراء تسجيل الفيديو وضحكة الاستفزازي والتشهير فيهن. حيث انه قام بتصوير رقم اللوحة والانتظار حتى نزولهن من المركبة. أكاد أجزم أن نسائهم يقودون السيارات لكن الغيرة التي لديهم من السماح لنساء بالقيادة اوصلتهم الى مرحلة الضحك والتشهير والاستفزاز عند مشاهدة المراة تقود مركبتها لقضاء احتياجتهن الاساسية. بمعنى لديهم فرصة التكسب متى ما النساء لم يقودون السيارات لان معضمهم لديهم سيارات اجراه ويحاولون التكسب. في راي الشخصي ان النساء متى ما تعلمو القيادة آمن لهن من الركوب مع بعض المقيمين. حيث تم نشر فيديو قبل فترة لمقيم يقوم بتصوير النساء في مركبته. اما بالنسبة لصحيفة صدى كان بامكانها شطب رقم اللوحة للمحافظة على خصوصية وحقوق المواطنين والمقيمين. لذلك انمنى من الصحيفة عمل ذلك في المستقبل.
»»»
اتمنى من الجهات المختصة ان تقوم باخذ كل الإجراءات اللازمة ضد مصور الفيديور او على الاقل استجوابه لمعرفة السبب وراء تسجيل الفيديو وضحكة الاستفزازي والتشهير فيهن. حيث انه قام بتصوير رقم اللوحة والانتظار حتى نزولهن من المركبة. أكاد أجزم أن نسائهم يقودون السيارات لكن الغيرة التي لديهم من السماح لنساء بالقيادة اوصلتهم الى مرحلة الضحك والتشهير والاستفزاز عند مشاهدة المراة تقود مركبتها لقضاء احتياجتهن الاساسية. بمعنى لديهم فرصة التكسب متى ما النساء لم يقودون السيارات لان معضمهم لديهم سيارات اجراه ويحاولون التكسب. في راي الشخصي ان النساء متى ما تعلمو القيادة آمن لهن من الركوب مع بعض المقيمين. حيث تم نشر فيديو قبل فترة لمقيم يقوم بتصوير النساء في مركبته. اما بالنسبة لصحيفة صدى كان بامكانها شطب رقم اللوحة للمحافظة على خصوصية وحقوق المواطنين والمقيمين. لذلك انمنى من الصحيفة عمل ذلك في المستقبل.

أخر الأخبار

مقتحم الحرم " مواطن " إمارة مكة المكرمة تكشف تفاصيل الواقعة
مقتحم الحرم " مواطن " إمارة مكة المكرمة تكشف تفاصيل الواقعة
Time منذ 9 دقائق Views 1600
بالفيديو..لحظة سحب السيارة المقتحمة للحرم
بالفيديو..لحظة سحب السيارة المقتحمة للحرم
Time منذ 27 دقيقة Views 1831
4 مواطنين يقطعون 1200 كيلو لبيع صقورهم في مزاد نادي الصقور
4 مواطنين يقطعون 1200 كيلو لبيع صقورهم في مزاد نادي الصقور
Time منذ 43 دقيقة Views 1552
قائد السيارة المقتحم للحرم في حالة غير طبيعية
قائد السيارة المقتحم للحرم في حالة غير طبيعية
Time منذ 49 دقيقة Views 3032
بالفيديو..لحظة إحباط تهريب مبالغ مالية في مطار الملك خالد الدولي
بالفيديو..لحظة إحباط تهريب مبالغ مالية في مطار الملك خالد الدولي
Time منذ 56 دقيقة Views 1897
ماجد الفهمي يرد على طارق النوفل ووليد الفراج : نحن ليس مرعوبين
ماجد الفهمي يرد على طارق النوفل ووليد الفراج : نحن ليس مرعوبين
Time منذ ساعة Views 360
أحمد المصيبيح : لو فاز الأهلي في هذا الديربي فهذا أمر طبيعي
أحمد المصيبيح : لو فاز الأهلي في هذا الديربي فهذا أمر طبيعي
Time منذ ساعة Views 285
عبدالرحمن الجماز : بعد إصابة لاعبي النصر يجب تطبيق الاحترازات ولا تأجيل لأي مباراة
عبدالرحمن الجماز : بعد إصابة لاعبي النصر يجب تطبيق الاحترازات ولا تأجيل لأي مباراة
Time منذ ساعة Views 428
شاهد.. سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي وتصطدم في إحدى البوابات
شاهد.. سيارة تقتحم ساحة الحرم المكي وتصطدم في إحدى البوابات
Time منذ ساعة Views 16219
رانيا يوسف عن منتقدي "فتحات" فساتينها: "اللي شايفها زيادة ميبصش" 
رانيا يوسف عن منتقدي "فتحات" فساتينها: "اللي شايفها زيادة ميبصش" 
Time منذ ساعة Views 1457