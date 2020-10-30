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بالفيديو.. السفير الإيراني يشارك في فعالية لمليشيا الحوثي بصنعاء

Time منذ 7 دقائق
Views 1209
بالفيديو.. السفير الإيراني يشارك في فعالية لمليشيا الحوثي بصنعاء

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، السفير الإيراني بصنعاء حسن ايرلو يشارك في إحدى الفعاليات لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وبين الفيديو السفير الإيراني وهو يتجول في شوارع المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعلق معمر الارياني وزير الإعلام على الفيديو قائلا: "ظهور حسن ايرلو الضابط في فيلق القدس الإرهابي في فعالية مليشيا الحوثي بالعاصمة المختطفة ‎صنعاء، يؤكد ما قلناه من قيام نظام ايران بفرض ‎حاكم عسكري لصنعاء والصلاحيات المطلقة الممنوحة له للاشراف الميداني على عمليات التحريض المذهبي والطائفي وحشد المغرر بهم لجبهات القتال ".

‏وأكد الارياني أن محاولات طهران فرض أمر واقع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا تعكس بأي حال حقيقة الواقع على الارض ولن يكتب لها النجاح،فالشعب اليمني الذي قاوم ولا يزال المشروع التوسعي الايراني يرفض بكل فئاته وأطيافه كل اشكال الوجود والوصاية الايرانية وسيواصل نضاله حتى تحرير كل شبر من التراب اليمني.

‏وأضاف أن تمادي النظام الايراني في انتهاج السياسات الاستفزازية والتصعيد في الملف اليمني نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي، وتقاعس مجلس الامن عن القيام بمسؤولياته في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.

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أحدث التعليقات

winner4ever
مختار علي (معه جواز سعودي) ، وعبدالفتاح آدم ( معه جواز سعودي)، لذا هم مقيدين كمواطنين وليس مواليد.. وأيمن يحيى ( مواليد).
ع. س. ع
الله يشفي كل مريض الميول مهما كان لا بد أن ندعو بالشفاء لأي لاعب في أي نادي فهذة أخلاق الإسلام قبل كل شيء
QLQ
... بعد تركيب العداد الجديد وعبنك ماتشوف الدرب 1500 % ارتفعت الفواتير 3 اشهر ومحبس العداد مقفل ومحبسين داخل البيت ويحيسب
خالد
ياساتر .... المخدرات بمصر وخصوصا ( الاستروكس ) الاسرائيلي الصنع .دمر عقول شباب مصر . مصر حاليا ضايعه والناس فيها ضايعه ..الوضع فيها سيكون كالقنبله النوويه ..سينفجر المصريين دفعه واحده .
خالد
تضييق على هالفقراء المساكين .

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