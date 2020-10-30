شاهد.. صفقة "فييتو" الأعلى تفاعلاً بـ«تويتر» في وقت قياسي

نواف السالم (صدى):
حقق إعلان صفقة المحترف الأرجنتيني فييتو، القادم حديثُا إلى الهلال من لشبونة، تفاعلًا منقطع النظير؛ ليصبح الصفقة الأعلى تفاعلًا على منصة "تويتر".
واقترب فيديو إعلان الصفقة عبر حساب "الهلال" من تحقيق 6 مليون مشاهدة كأعلى مشاهدات؛ ليحطم رقم إعلان لاعب الهلال السابق عمر عبدالرحمن اللذي وصل حينها إلى ٤.٩ مليون وخلفه إعلان لاعب الشباب الأرجنتيني بانيقا، الذي حقق ٤.٧ مليون مشاهدة.
وكانت "صدى" رصدت تخطي الإعلان لنصف مليون مشاهدة في أول 30 دقيقة لنشر الإعلان عبر "تويتر".
يذكر أن الهلال أتم التوقيع مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده الذي بلغت قيمته 7 ملايين يورو، فيما سيتحصل اللاعب على 4 ملايين في العام الواحد.
وتضمن العقد أحقية تمثل 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً في حال انتقاله من الهلال، الذي سيتحصل على 75% من إجمالي القيمة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا: