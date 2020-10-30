تضرر عضلة القلب لدى لاعب دولي في نادي عاصمي بعد إصابته بـ«كورونا»

ماجد محمد (صدى):
شهدت الأندية في دوري المحترفين مؤخرًا إصابة عدد من اللاعبين في أندية كبرى بفيروس كورونا الجديد، واستقرت حالة معظم اللاعبين حتى الأن.
وفجر الكاتب الصحفي نايف الثقيل مفاجًأة بعد نشر أنباء عن تضرر لاعب دولي في صفوف نادي عاصمي، بعد إصابته بكورونا.
وقال "الثقيل" الذي لم يكشف عن هوية اللاعب : «لاعب دولي في نادي عاصمي أثبتت الفحوصات الطبية تضرر عضلة القلب لديه جراء اصابته بفايروس كورونا .. الاطباء نصحوا بمراقبته لمدة 3 أشهر قبل ان يعود الى مزاولة النشاط الرياضي بشكل طبيعي».
وحتى الأن لم يتم الإعلان من جانب أي جهة رسمية في أندية دوري المحترفين، عن تضرر أحد لاعبيها بعد الإصابة بفيروس كورونا.
يذكر أن نادي الهلال كان من بين أكثر الأندية التي شهدت حالات "كورونا" في دوري المحترفين؛ حيث أصيب ما يقارب من 13 فرد من النادي بالفيروس بعد الذهاب إلى قطر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا؛ إلا أن جميع اللاعبين تماثلوا للشفاء الأن ويشاركون مع الفريق في مباريات الدوري.
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