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تضرر عضلة القلب لدى لاعب دولي في نادي عاصمي بعد إصابته بـ«كورونا»

Time منذ ساعة
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تضرر عضلة القلب لدى لاعب دولي في نادي عاصمي بعد إصابته بـ«كورونا»

ماجد محمد (صدى):
شهدت الأندية في دوري المحترفين مؤخرًا إصابة عدد من اللاعبين في أندية كبرى بفيروس كورونا الجديد، واستقرت حالة معظم اللاعبين حتى الأن.

وفجر الكاتب الصحفي نايف الثقيل مفاجًأة بعد نشر أنباء عن تضرر لاعب دولي في صفوف نادي عاصمي، بعد إصابته بكورونا.

وقال "الثقيل" الذي لم يكشف عن هوية اللاعب : «لاعب دولي في نادي عاصمي أثبتت الفحوصات الطبية تضرر عضلة القلب لديه جراء اصابته بفايروس كورونا .. الاطباء نصحوا بمراقبته لمدة 3 أشهر قبل ان يعود الى مزاولة النشاط الرياضي بشكل طبيعي».

وحتى الأن لم يتم الإعلان من جانب أي جهة رسمية في أندية دوري المحترفين، عن تضرر أحد لاعبيها بعد الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن نادي الهلال كان من بين أكثر الأندية التي شهدت حالات "كورونا" في دوري المحترفين؛ حيث أصيب ما يقارب من 13 فرد من النادي بالفيروس بعد الذهاب إلى قطر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا؛ إلا أن جميع اللاعبين تماثلوا للشفاء الأن ويشاركون مع الفريق في مباريات الدوري.

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أحدث التعليقات

winner4ever
مختار علي (معه جواز سعودي) ، وعبدالفتاح آدم ( معه جواز سعودي)، لذا هم مقيدين كمواطنين وليس مواليد.. وأيمن يحيى ( مواليد).
ع. س. ع
الله يشفي كل مريض الميول مهما كان لا بد أن ندعو بالشفاء لأي لاعب في أي نادي فهذة أخلاق الإسلام قبل كل شيء
QLQ
... بعد تركيب العداد الجديد وعبنك ماتشوف الدرب 1500 % ارتفعت الفواتير 3 اشهر ومحبس العداد مقفل ومحبسين داخل البيت ويحيسب
خالد
ياساتر .... المخدرات بمصر وخصوصا ( الاستروكس ) الاسرائيلي الصنع .دمر عقول شباب مصر . مصر حاليا ضايعه والناس فيها ضايعه ..الوضع فيها سيكون كالقنبله النوويه ..سينفجر المصريين دفعه واحده .
خالد
تضييق على هالفقراء المساكين .

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