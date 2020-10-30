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بالفيديو.. طارق الحبيب: بعض الناس ليسوا شواذاً لكنهم يميلون لنفس جنسهم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طارق الحبيب: بعض الناس ليسوا شواذاً لكنهم يميلون لنفس جنسهم

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب إن بعض الناس ليسوا شواذاً لكنهم يميلون لنفس جنسهم لعدم توافر الجنس الآخر.

وأشار الحبيب خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" هناك آخرون يعانون مما يسمى بـ " اضطراب الهوية الجنسية " بمعني أن رجل يشعر بداخله أنه أنثى وأحيانا امرأة تشعر بداخلها أنها رجل فلم نطلق عليها أنها شاذة ولكن هذا هو الطبيعي لها كغريزة.

ولفت الحبيب:" بعض الناس يميل للجنسين يعني رجل يميل للرجال وللنساء ولذا يتم تقييمه، فأحيانا تكون هناك اضطرابات وإثارات نفسية معينة ".

ووجه الحبيب نصائح هامة لعلاج اضطراب الهوية الجنسية لدى بعض الأشخاص:" جلسة المصارحة المباشرة، عدم اللوم مطلقا لأن اللوم يجعله لا يعطيك معلومات، عدم الحديث عن الماضي والحديث عن المستقبل، تقديم كل وسائل الدعم، عدم فضحه أمام الآخرين، أخذه لمستشار متخصص ومتمكن خارج العائلة لا يعرف عنهم شيئا ".

 

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أحدث التعليقات

winner4ever
مختار علي (معه جواز سعودي) ، وعبدالفتاح آدم ( معه جواز سعودي)، لذا هم مقيدين كمواطنين وليس مواليد.. وأيمن يحيى ( مواليد).
ع. س. ع
الله يشفي كل مريض الميول مهما كان لا بد أن ندعو بالشفاء لأي لاعب في أي نادي فهذة أخلاق الإسلام قبل كل شيء
QLQ
... بعد تركيب العداد الجديد وعبنك ماتشوف الدرب 1500 % ارتفعت الفواتير 3 اشهر ومحبس العداد مقفل ومحبسين داخل البيت ويحيسب
خالد
ياساتر .... المخدرات بمصر وخصوصا ( الاستروكس ) الاسرائيلي الصنع .دمر عقول شباب مصر . مصر حاليا ضايعه والناس فيها ضايعه ..الوضع فيها سيكون كالقنبله النوويه ..سينفجر المصريين دفعه واحده .
خالد
تضييق على هالفقراء المساكين .

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