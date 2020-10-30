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حكاية مواطنة قضت 15 عاما في جمع المقتنيات النادرة والقطع الأثرية "فيديو"

Time منذ 19 دقيقة
Views 1336
حكاية مواطنة قضت 15 عاما في جمع المقتنيات النادرة والقطع الأثرية "فيديو"

جدة (صدى):
قضت سيدة أكثر من 15 عام تجمع المقتنيات النادرة والقطع الأثرية من مختلف دول العالم ، حتى تجاوزت عدد القطع التي تحتفظ بها الالف قطعة تراثية في متحف المهرة بجدة.

وقالت المواطنة "ام محمد" في حديثها للاخبارية صاحبة متحف المهرة: " جمعت المقتنيات خلال 15 عام، وسمي المتحف بهذا الاسم بسبب حبي للخيل العربي الاصيل"

وأضافت أن "جزء من المتحف مخصص لبعض من مقتنيات الملك سعود ، وساعة الملك فيصل وهي سويسرية ، ومقتنيات الملك عبدالله" ، مشيرة إلى أن" عند التجديد في القصور يباع بعض الأساس لجمعيات خيرية وقمت بشرائها ،و مقتنيات الملك عبدالله أخذته كهدية من ابنه" .

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أحدث التعليقات

QLQ
... خليفة مخلفات الاخونج مثلين شواذ دعارة ويجونك الاخونجية يدافعون عنه بكل حديث وايه ونص بستماته واندفاع ومراوغة الى الجحيم
الهاجري
عدادات ذكيه !!!! واحنا لازم نقفلها يدويا لانها تحسب الهواء والماء معا !!!! فكيف صارت ذكيه ؟؟؟؟!!!
زائر
مفروض زي جزاء الهنود ضرب بالخيزران في وقته ولاغرامه ولاشي العصى
زائر
مفروض زي جزاء الهنود ضرب بالخيزران في وقته ولاغرامه ولاشي العصى
محمد عبدالله
هذا بغل وليس خيل

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