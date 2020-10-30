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"الحج والعمرة" تستكمل كافة التجهيزات لاستقبال معتمري الخارج

Time منذ ساعة
Views 1479
"الحج والعمرة" تستكمل كافة التجهيزات لاستقبال معتمري الخارج

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن استكمال التجهيزات كافة لاستقبال معتمري الخارج اعتباراً من الأحد وتطبيق صارم للاحترازات.

وكانت وزارة الحج والعمرة سمحت بقدوم معتمرين من الدول الأخرى، بعدما فتحت المرحلة الثالثة للمعتمرين من الخارج، ورفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% والتي تصل طاقتها التشغيلية في اليوم إلى 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19500 زائر.

وشملت باقة معتمري الخارج تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وأيضا خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، والنقل للحرمين باستخدام المركبات المهيأة، بالإضافة إلى خدمة الإسكان في دور الإيواء، وخدمة العمرة الآمنة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... خليفة مخلفات الاخونج مثلين شواذ دعارة ويجونك الاخونجية يدافعون عنه بكل حديث وايه ونص بستماته واندفاع ومراوغة الى الجحيم
الهاجري
عدادات ذكيه !!!! واحنا لازم نقفلها يدويا لانها تحسب الهواء والماء معا !!!! فكيف صارت ذكيه ؟؟؟؟!!!
زائر
مفروض زي جزاء الهنود ضرب بالخيزران في وقته ولاغرامه ولاشي العصى
زائر
مفروض زي جزاء الهنود ضرب بالخيزران في وقته ولاغرامه ولاشي العصى
محمد عبدالله
هذا بغل وليس خيل

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