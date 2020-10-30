أحدث فضائح أردوغان.. سوري يكشف استغلال تركيا للمرتزقة في حرب أذربيجان

ماجد القزيز (صدى):
اعترف مقاتل من ميليشيا تسمى "الجيش الوطني" المدعومة من أنقرة شمال سوريا، بما أوعزت إليه أنقرة بفعله في الإقليم.
ونشرت وزارة الخارجية الأرمينية فيديو يبين أن المقاتل كان ضمن القوات التي شنت هجوماً فاشلاً قبل أيام على قرى حدودية في ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان، موضحاً أنه كان ضمن مجموعة مكونة من ٢٠٠ مقاتل سوري، شرح لهم أن الهجوم المقرر سيكون على قرية حدودية وعبر 3 محاور، وعلق المرتزق في الفيديو قائلا : "أعتقد أنهم دفعوا بنا إلى الأمام ولم يكن هناك غيرنا".
وقالت الخارجية الأرمنية في بيان أن "جيش الدفاع في أرتساخ قد ألقى القبض على المقاتل الإرهابي الأجنبي مهرد محمد الخير من مدينة حماة السورية، الذي جندته تركيا ونقلته إلى أذربيجان للقتال ضد أرتساخ في منطقة نزاع ناغورنو كاراباخ".
وأكدت أن المقاتل اعترف أنه ظهر في الجبهة الأمامية لأذربيجان- أرتساخ مع 250 مقاتلاً إرهابياً آخرين من تركيا في 19 أكتوبر / تشرين الأول، مضيفة أن المقاتل اعترف أنه وآخرين حصلوا على وعود بمبلغ 2000 دولار مقابل قدومهم للقتال، إلا أنها لم تدفع بالطبع.