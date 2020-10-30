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«النمر»: لا يجوز السماح لمريض الزهايمر بـ 3 أمور

Time منذ 18 دقيقة
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«النمر»: لا يجوز السماح لمريض الزهايمر بـ 3 أمور

حمود العنزي (صدى):
وجه استشاري أمراض القلب، خالد النمر عدد من النصائح إلى أسر مرضى الزهايمر؛ حرصًا على سلامتهم.

ولفت "النمر" إلى أنه هناك أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر، مثل الخروج دون ارتداء أسورة تحمل معلومات عنهم.

ورصد "النمر" 3 أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر؛ حيث قال:"نصيحة : اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسورة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه".

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثامنة والأربعون من نظام المرور في المملكة تنص على : "أن للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها"، ويتم إعادة الرخصة في حالة إثبات عكس ذلك.

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أحدث التعليقات

abdul
هل ذكر كم ساعة بيعتزل التويتر ؟
نجاة محمد
تحتاج تربية من جديد
نجاة محمد
صراحة اول مرا اعرف انها مسيحية
عادل عبدالحي حمزة
ورصد "النمر" 3 أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر؛ حيث قال:"نصيحة : اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسوارة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه". ولابد من وضع اسورة
عادل عبدالحي حمزة
اخت نجاة محمد أسعد الله مساكي سؤالي لحضرتك أنتي مصرية أم سعودية مجرد سؤال لأن قلما تجد سعودية تشجع فريق الزمالك اذا لم تريدي الجواب بأحترم رأي حضرتك

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