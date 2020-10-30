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"المياه الوطنية" تعلق على فيديو لعميل يشكوا صدور فواتير رغم إغلاقه محبس العداد

Time منذ 49 دقيقة
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"المياه الوطنية" تعلق على فيديو لعميل يشكوا صدور فواتير رغم إغلاقه محبس العداد

عادل الحربي (صدى):
علقت شركة المياه الوطنية على المقطع المتداول حول شكوى أحد عملاء القطاع السكني من صدور فواتير لحساب الخدمة الخاص به، رغم إغلاقه محبس العداد، والمحبس الداخلي للشبكة، لمنع دخول مياه الشبكة إلى عقاره.

وقالت الشركة، ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، أنه خلال تنفيذ مشروعات استبدال عدادات المياه الميكانيكية بعدادات ذكية في المنطقة الشرقية، والتي بلغت أكثر من 356 ألف عداد تم اسبتدالها، وما صاحب ذلك من إجراءات توثيق ونقل بيانات الاستهلاك والعقار والعميل من العداد القديم إلى العداد الذكي الجديد، ومن ثم نقلها إلى الأنظمة الآلية بالشركة ليبدأ العميل في الاستفادة من مزايا العداد الذكية ذات الموثوقية والدقة في قراءات الاستهلاك كل 15 ثانية عن بُعد، ودون تدخل بشري، وتنبيه العملاء بارتفاع الاستهلاك عن المعدل الطبيعي.

وبينّت أنه بعد مطابقة حساب العميل والعداد الخاص به في الأنظمة الآلية، ومقارنتها على الطبيعة، اتضح عدم تطابقها نتيجة لحدوث خطأ بشري بإدخال الرقم التسلسلي لعداد العميل خلال أعمال استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات المياه الذكية، الأمر الذي أدى إلى نقل استهلاكات عميل صحيحة ومحققة لعميل آخر لم يقم باستهلاكها.

وأكدت الشركة أنها قامت بمعالجة وتصحيح فاتورة العميل بناءً استهلاكاته الفعلية حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة، وتثبيت العداد الفعلي في نظام الفوترة.

وتقدم شركة المياه الوطنية، ممثلةً في الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، اعتذارها للعميل عن هذا الخطاء البشري، في الوقت الذي تعمل الإدارات القانونية والهندسية والفنية على التحقيق في هذا الخطأ، ووضع الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره ومحاسبة المقصر في ذلك.

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أحدث التعليقات

abdul
هل ذكر كم ساعة بيعتزل التويتر ؟
نجاة محمد
تحتاج تربية من جديد
نجاة محمد
صراحة اول مرا اعرف انها مسيحية
عادل عبدالحي حمزة
ورصد "النمر" 3 أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر؛ حيث قال:"نصيحة : اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسوارة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه". ولابد من وضع اسورة
عادل عبدالحي حمزة
اخت نجاة محمد أسعد الله مساكي سؤالي لحضرتك أنتي مصرية أم سعودية مجرد سؤال لأن قلما تجد سعودية تشجع فريق الزمالك اذا لم تريدي الجواب بأحترم رأي حضرتك

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