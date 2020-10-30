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شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين امتهنوا تهريب أموال مجهولة المصدر إلى الخارج

Time منذ ساعة
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شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين امتهنوا تهريب أموال مجهولة المصدر إلى الخارج

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1,300,000) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (5) مقيمِين، ثلاثة من الجنسية المصرية ومقيمَين من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والرابع).

وأوضح أنهم امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لـ (10) كياناتٍ تجارية يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها، متخذين من سكنهم بحيي (الديرة - والشفاء) مقرّين لجمع الأموال،

وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (4,785,413) ريالاً، بالإضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية، وتم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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أحدث التعليقات

abdul
هل ذكر كم ساعة بيعتزل التويتر ؟
نجاة محمد
تحتاج تربية من جديد
نجاة محمد
صراحة اول مرا اعرف انها مسيحية
عادل عبدالحي حمزة
ورصد "النمر" 3 أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر؛ حيث قال:"نصيحة : اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسوارة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه". ولابد من وضع اسورة
عادل عبدالحي حمزة
اخت نجاة محمد أسعد الله مساكي سؤالي لحضرتك أنتي مصرية أم سعودية مجرد سؤال لأن قلما تجد سعودية تشجع فريق الزمالك اذا لم تريدي الجواب بأحترم رأي حضرتك

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