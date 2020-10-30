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الشاعر ضيدان يفند تاريخ «بن الذيب»: شاعر لو عدلوه الرجال شوي مال (فيديو)

Time منذ ساعة
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الشاعر ضيدان يفند تاريخ «بن الذيب»: شاعر لو عدلوه الرجال شوي مال (فيديو)

نايف السالم (صدى):
لقن الشاعر الكبير ضيدان بن قضعان، الشاعر القطري "بن الذيب" درسًا قاسيًا في قصيدة جديدة للأول.

ونشر "ضيدان" قصيدته التي فندت تاريخ الشاعر "الذيب" وفضحت مسيرته؛ حيث وصفه بالأحمق والأرعن.

ولجم الشاعر "ضيدان" القطري "بن الذيب" الذي يعمل لحساب قطر ولا يفقه شيئًا في الشعر؛ إلا أنه يستغله للإساءة للمملكة..

يذكر أن الشاعر السعودي ناصر الفراعنة رد على الشاعر القطري محمد بن الذيب، مؤخرًا بعد تطاوله في قصيدته الركيكة الأخيرة على المملكة وحكام دول الخليج، بقصيدة نارية تلجم لسانه للأبد.

وبدأ الفراعنة قصيدته موجها حديثه لابن الذيب قائلا: ياذيل تبقى في عيون العرب ذيل، الخيانة خصلة في ذويكم".

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أحدث التعليقات

abdul
هل ذكر كم ساعة بيعتزل التويتر ؟
نجاة محمد
تحتاج تربية من جديد
نجاة محمد
صراحة اول مرا اعرف انها مسيحية
عادل عبدالحي حمزة
ورصد "النمر" 3 أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر؛ حيث قال:"نصيحة : اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسوارة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه". ولابد من وضع اسورة
عادل عبدالحي حمزة
اخت نجاة محمد أسعد الله مساكي سؤالي لحضرتك أنتي مصرية أم سعودية مجرد سؤال لأن قلما تجد سعودية تشجع فريق الزمالك اذا لم تريدي الجواب بأحترم رأي حضرتك

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