الأعداد السابقة للصحيفة

عقوبة تقديم بيانات خاطئة لتسجيل منشأة أو ترخيص منتج

Time منذ 43 دقيقة
Views 1400
عقوبة تقديم بيانات خاطئة لتسجيل منشأة أو ترخيص منتج

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تقديم بيانات غير صحيحة أو خاطئة فيما يتعلق بتسجيل المنشآت أو تراخيص المنتجات، يترتب عليه عديد من العقوبات.

وأشارت الهيئة إلى أن المادة 30 من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية التي توضح عقوبة تقديم بيانات خاطئة للحصول على ترخيص او اعتماد، بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج.

وشملت العقوبات الآتي: إيقاف الترخيص مؤقتًا، إلغاء الترخيص، سحب المنتج وإيقاف تداوله، إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، الإحالة للجهة المختصة " النيابة العامة " لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هل ذكر كم ساعة بيعتزل التويتر ؟
نجاة محمد
تحتاج تربية من جديد
نجاة محمد
صراحة اول مرا اعرف انها مسيحية
عادل عبدالحي حمزة
ورصد "النمر" 3 أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر؛ حيث قال:"نصيحة : اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسوارة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه". ولابد من وضع اسورة
عادل عبدالحي حمزة
اخت نجاة محمد أسعد الله مساكي سؤالي لحضرتك أنتي مصرية أم سعودية مجرد سؤال لأن قلما تجد سعودية تشجع فريق الزمالك اذا لم تريدي الجواب بأحترم رأي حضرتك

أخر الأخبار

فهد الروقي: "شلون قيّد النصر 3 مواليد آسيويًا"
فهد الروقي: "شلون قيّد النصر 3 مواليد آسيويًا"
Time منذ 7 دقائق Views 1274
«النمر»: لا يجوز السماح لمريض الزهايمر بـ 3 أمور
«النمر»: لا يجوز السماح لمريض الزهايمر بـ 3 أمور
Time منذ 18 دقيقة Views 1396
بالفيديو.. طالبة بالابتدائية في تبوك توضح انطباعها عن تجربة التعليم عن بعد
بالفيديو.. طالبة بالابتدائية في تبوك توضح انطباعها عن تجربة التعليم عن بعد
Time منذ 27 دقيقة Views 1446
شاهد.. الجمال السائبة تهدد حياة سالكي طريق " الأحساء - الرياض " 
شاهد.. الجمال السائبة تهدد حياة سالكي طريق " الأحساء - الرياض " 
Time منذ 29 دقيقة Views 1383
مرور جدة: «إعادة فتح ميدان البيعة بالمنطقة المركزية » (صور)
مرور جدة: «إعادة فتح ميدان البيعة بالمنطقة المركزية » (صور)
Time منذ 35 دقيقة Views 1420
عقوبة تقديم بيانات خاطئة لتسجيل منشأة أو ترخيص منتج
عقوبة تقديم بيانات خاطئة لتسجيل منشأة أو ترخيص منتج
Time منذ 43 دقيقة Views 1400
"المياه الوطنية" تعلق على فيديو لعميل يشكوا صدور فواتير رغم إغلاقه محبس العداد
"المياه الوطنية" تعلق على فيديو لعميل يشكوا صدور فواتير رغم إغلاقه محبس العداد
Time منذ 49 دقيقة Views 1816
عروس تحتفل بزفافها في يوم تخرجها
عروس تحتفل بزفافها في يوم تخرجها
Time منذ 50 دقيقة Views 321
كاميرا الغابه سجلت هذا المشهد الغريب لغزال
كاميرا الغابه سجلت هذا المشهد الغريب لغزال
Time منذ 50 دقيقة Views 547
مضاربة داخل محطة وقود
مضاربة داخل محطة وقود
Time منذ 51 دقيقة Views 354