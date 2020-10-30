«المسند» يعلق على زلزال إزمير ويوضح علاقته بطقس تركيا

حمود العنزي (صدى):
علق الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند على زلزال إزمير الذي تسبب في تدمير العديد من المنازل في تركيا اليوم وأسفر عن سقوط قتلى وجرحي.
وقال "المسند" عبر "تويتر" : "هل من الممكن التنبوء بالزلزال؟... لا يستطيع أحد التنبوء بوقت ومكان وقوة وشدة وعمق الزلزال أياً ما كان، إنسان أو حيوان أو تقنية معينة".
وتابع : " هل هناك علاقة بين الطقس والزلازل؟.. لا يوجد علاقة بينهما البتة"، وجاء ذلك مرفقًا بمقطع فيديو عن تسونامي غرب تركيا قبل قليل.
وأضاف في تغريدة أخرى : "خريطة مواقع الزلازل خلال ال24 ساعة الماضية توضح 59 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل أعلى من الطبيعي، أقواها #زلزال_إزمير 7 درجات .. هذا والله أعلم".