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«المسند» يعلق على زلزال إزمير ويوضح علاقته بطقس تركيا

Time منذ 11 دقيقة
Views 1371
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«المسند» يعلق على زلزال إزمير ويوضح علاقته بطقس تركيا

حمود العنزي (صدى):
علق الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند على زلزال إزمير الذي تسبب في تدمير العديد من المنازل في تركيا اليوم وأسفر عن سقوط قتلى وجرحي.

وقال "المسند" عبر "تويتر" : "هل من الممكن التنبوء بالزلزال؟... لا يستطيع أحد التنبوء بوقت ومكان وقوة وشدة وعمق الزلزال أياً ما كان، إنسان أو حيوان أو تقنية معينة".

وتابع : " هل هناك علاقة بين الطقس والزلازل؟.. لا يوجد علاقة بينهما البتة"، وجاء ذلك مرفقًا بمقطع فيديو عن تسونامي غرب تركيا قبل قليل.

وأضاف في تغريدة أخرى : "خريطة مواقع الزلازل خلال ال24 ساعة الماضية توضح 59 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل أعلى من الطبيعي، أقواها #زلزال_إزمير 7 درجات .. هذا والله أعلم".

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أحدث التعليقات

زائر
وش الانجاز ذحين بهذا الامر ترى كلها جهاز ضخ مويه وحوض هههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا ساعه الشر
عادل عبدالحي حمزة
وتابع : " هل هناك علاقة بين الطقس والزلازل؟.. لا يوجد علاقة بينهما البتة"، وجاء ذلك مرفقًا بمقطع فيديو عن تسونامي غرب تركيا قبل قليل. لايوجد علاقة بينهما البته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المشكله هذي حولها بيوت معقوله ما شاهدوا من يشب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب لطفك بعبادك

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