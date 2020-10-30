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لاعب العين: " ليس لدينا ملعب ولم نتمرن ليلة المباراة " (فيديو)

Time منذ 5 دقائق
Views 1172
لاعب العين: " ليس لدينا ملعب ولم نتمرن ليلة المباراة " (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
أعرب لاعب نادي العين محمد فؤاد، عن غضبه من خسارة الفريق اليوم الجمعة أمام الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفريق حدث لها انهيار تام في آخر ربع ساعة من اللقاء، إلا أنه لا يوجد لديهم عذر على الهزيمة.

وأشار إلى أن الفريق ليس لديه ملعب للتمرُّن عليه طوال الأسبوع، حتى أنهم لم يتمرّنوا ليلة المباراة.

وأضاف: " الوضع صعب، لابد من توفير ملعب لكي نتمرن عليه طوال الأسبوع "، متابعًا: " نحن نتمرّن على نجيل صناعي وهو ما تسبب في إصابة لاعبين".

وأردف: " لابد من توفير ملعب كبير حتى يحفظه اللاعبون ويكون هناك انسجام ".

وخسر العين أمام الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن ابراهيم مطر
سنقاطع جميع المنتجات الفرنسية إلى يوم القيامة فرسوله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط احمر وليذهب ماكرون وفرنسا ومن شايعهم إلى جهنم وبئس المصير
الملل5
اذا شفنا دولة او ناس مجموعه او افراد مبتلين بمعصية او مصيبة او مرض او كوارث نحمدلله علي العافيه ونسال الله السلامة وان يعافيهم وان لايبتالينا هكذا علمنا امرنا الله في قوله تعالي(يايها الذين لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم) وعلمنا نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ونهانا ان نشمت باحد فيعافيه الله ويبتليه
لا يهمونك انا مجنونك
وأمير العاهرات التركي خونة المسلمين نصبوة امير عليهم وعلى اعراضهم برضة بكرة بيقلبهم قوادين
زاير
الخبر عادي عند صدي و يثلج صدورهم جهلها بكورونا.
جلال. الربيعة
صحيح .. يعمل حواج وانكت على راسه كيس رز

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