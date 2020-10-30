لاعب العين: " ليس لدينا ملعب ولم نتمرن ليلة المباراة " (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
أعرب لاعب نادي العين محمد فؤاد، عن غضبه من خسارة الفريق اليوم الجمعة أمام الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدف.
وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفريق حدث لها انهيار تام في آخر ربع ساعة من اللقاء، إلا أنه لا يوجد لديهم عذر على الهزيمة.
وأشار إلى أن الفريق ليس لديه ملعب للتمرُّن عليه طوال الأسبوع، حتى أنهم لم يتمرّنوا ليلة المباراة.
وأضاف: " الوضع صعب، لابد من توفير ملعب لكي نتمرن عليه طوال الأسبوع "، متابعًا: " نحن نتمرّن على نجيل صناعي وهو ما تسبب في إصابة لاعبين".
وأردف: " لابد من توفير ملعب كبير حتى يحفظه اللاعبون ويكون هناك انسجام ".
وخسر العين أمام الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
اقرأ أيضًا: