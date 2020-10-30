بالفيديو.. الشويرخ: المتسلل لأنظمة أمن الحدود يشكل خطرًا اقتصادياً وأمنياً كبيرًا

نايف السالم (صدى):
أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن المتسلل لأنظمة أمن الحدود يخرق الأنظمة ويُشكل خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرً.
ولفت "الشويرخ" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إلى أن " هناك خطورة من أشخاص لا وجود نظامي لهم "، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تعمل كمنظومة واحدة سواء في الدفاع المدني أو حرس الحدود أو الأمن العام.
وأوضح أن المتورطين في حادث الحريق المفتعل في جبل غلامة بتنومة من مخالفي أنظمة أمن الحدود وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لمواصلة الدعوى القضائية بحقهم.
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتورطين في حريق جبل غلامة بتنومة، وذلك بعد تسببهم في حريق هائل بغابات جبل غلامة"بين محافظتي النماص وتنومة شمال منطقة عسير.
وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث أن نشاط الرياح يُزيد من اتساع رقعة الحريق، كما تمكن الدفاع المدني من إحباط الحريق الضخم في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة بمنطقة عسير.