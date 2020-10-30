الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشويرخ: المتسلل لأنظمة أمن الحدود يشكل خطرًا اقتصادياً وأمنياً كبيرًا

Time منذ ساعة
Views 1644
بالفيديو.. الشويرخ: المتسلل لأنظمة أمن الحدود يشكل خطرًا اقتصادياً وأمنياً كبيرًا

نايف السالم (صدى):
أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن المتسلل لأنظمة أمن الحدود يخرق الأنظمة ويُشكل خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرً.

ولفت "الشويرخ" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إلى أن " هناك خطورة من أشخاص لا وجود نظامي لهم "، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تعمل كمنظومة واحدة سواء في الدفاع المدني أو حرس الحدود أو الأمن العام.

وأوضح أن المتورطين في حادث الحريق المفتعل في جبل غلامة بتنومة من مخالفي أنظمة أمن الحدود وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لمواصلة الدعوى القضائية بحقهم.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتورطين في حريق جبل غلامة بتنومة، وذلك بعد تسببهم في حريق هائل بغابات جبل غلامة"بين محافظتي النماص وتنومة شمال منطقة عسير.

وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث أن نشاط الرياح يُزيد من اتساع رقعة الحريق، كما تمكن الدفاع المدني من إحباط الحريق الضخم في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة بمنطقة عسير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
وش الانجاز ذحين بهذا الامر ترى كلها جهاز ضخ مويه وحوض هههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا ساعه الشر
عادل عبدالحي حمزة
وتابع : " هل هناك علاقة بين الطقس والزلازل؟.. لا يوجد علاقة بينهما البتة"، وجاء ذلك مرفقًا بمقطع فيديو عن تسونامي غرب تركيا قبل قليل. لايوجد علاقة بينهما البته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المشكله هذي حولها بيوت معقوله ما شاهدوا من يشب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب لطفك بعبادك

أخر الأخبار

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا
Time منذ 3 دقائق Views 1119
«المسند» يعلق على زلزال إزمير ويوضح علاقته بطقس تركيا
«المسند» يعلق على زلزال إزمير ويوضح علاقته بطقس تركيا
Time منذ 10 دقائق Views 1361
جنا عمرو دياب تستفز الجمهور بإطلالة خادشة
جنا عمرو دياب تستفز الجمهور بإطلالة خادشة
Time منذ 18 دقيقة Views 1196
كيف احتفلت فنانة مغربية بأول مولود لها
كيف احتفلت فنانة مغربية بأول مولود لها
Time منذ 19 دقيقة Views 199
مهارة موظفة في البيع
مهارة موظفة في البيع
Time منذ 20 دقيقة Views 227
شافوا الدنيا برد رجعوا دربهم
شافوا الدنيا برد رجعوا دربهم
Time منذ 20 دقيقة Views 265
أمانة جدة تغلق وتغرم محلًا تجارياً لاستغلاله مرفق عام
أمانة جدة تغلق وتغرم محلًا تجارياً لاستغلاله مرفق عام
Time منذ 28 دقيقة Views 1421
الجمارك تقلص المستندات المطلوبة لإجراءات الاستيراد
الجمارك تقلص المستندات المطلوبة لإجراءات الاستيراد
Time منذ 35 دقيقة Views 1426
فنانة مصرية مسيحية تفجر مفاجأة : «نص أسرتي متجوزة مسلمين»
فنانة مصرية مسيحية تفجر مفاجأة : «نص أسرتي متجوزة مسلمين»
Time منذ 43 دقيقة Views 1477
بالفيديو.. إسماعيل مطر يسجل هدفًا عالميًا في الدوري الإماراتي
بالفيديو.. إسماعيل مطر يسجل هدفًا عالميًا في الدوري الإماراتي
Time منذ 49 دقيقة Views 1999