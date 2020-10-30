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بالفيديو.. كشف دور شركات العمرة في استقبال المعتمرين من الخارج

Time منذ 43 دقيقة
Views 1421
بالفيديو.. كشف دور شركات العمرة في استقبال المعتمرين من الخارج

عادل الحربي (صدى):
تستعد المملكة لبدء المرحلة الثالثة من استقبال المعتمرين بعد العودة من توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك وسط إجراءات احترازية شديدة لمنع تفشي العدوى.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور عبدالعزيز الوزان، دور شركات العمرة في المرحلة الثالثة من استقبال المعتمرين بعد جائحة كورونا، مبينا أن شركات العمرة سيكون لها دور مهم ، حيث من المقرر أن تقدم خدمات متكاملة للمعتمرين ومتابعته والوقوف على مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف الوزان أنه تم تأهيل العديد من الشركات السعودية للقيام بهذا الدور الحيوي مع المعتمرين، بما يضمن سلامتهم وتأمين جميع احتياجاتهم منذ تواجدهم في المملكة، مشيرًا إلى أن هناك وثيقة تأمين سوف يتم تفعيلها لكل المعتمرين.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن ابراهيم مطر
سنقاطع جميع المنتجات الفرنسية إلى يوم القيامة فرسوله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط احمر وليذهب ماكرون وفرنسا ومن شايعهم إلى جهنم وبئس المصير
الملل5
اذا شفنا دولة او ناس مجموعه او افراد مبتلين بمعصية او مصيبة او مرض او كوارث نحمدلله علي العافيه ونسال الله السلامة وان يعافيهم وان لايبتالينا هكذا علمنا امرنا الله في قوله تعالي(يايها الذين لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم) وعلمنا نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ونهانا ان نشمت باحد فيعافيه الله ويبتليه
لا يهمونك انا مجنونك
وأمير العاهرات التركي خونة المسلمين نصبوة امير عليهم وعلى اعراضهم برضة بكرة بيقلبهم قوادين
زاير
الخبر عادي عند صدي و يثلج صدورهم جهلها بكورونا.
جلال. الربيعة
صحيح .. يعمل حواج وانكت على راسه كيس رز

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