«الخليفي» يفلت من السجن ويدفع غرامات مالية في قضايا الفساد

وكالات (صدى):
أصدر القضاء السويسري، اليوم الجمعة، أحكامًا بدفع غرامات مالية ضد رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد.
وعلى الرغم من ذلك أفلت "الخليفي" من السجن، فيما صدر حكم بالسجن عامين على الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، مع وقف التنفيذ أيضًا.
يشار إلى أن الأحكام القضائية هذه تتعلق بقضية فساد بشأن منح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأسي العالم 2026 و2030.
ويبدو أن النادي الفرنسي تأثر بشكل كبير بقضايا الفساد التي تورط فيها "الخليفي" حيث لم يدخل سان جيرمان هذا الصيف في أي صفقات ضخمة وذلك على غير العادة.
وكانت الصحف الفرنسية نشرت تقارير تفيد بأن قطر تدرس سحب التمويل المقدم للخليفي بعد الأزمات التي نالت من سمعته وتورطه في الفساد ودفع رشاوي واللعب غير النظيف.