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شاهد.. مواطن يحول أحواض أشجار الزينة إلى نوافير مياه مبهرة

Time منذ ساعة
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شاهد.. مواطن يحول أحواض أشجار الزينة إلى نوافير مياه مبهرة

حمود العنزي (صدى):
أبدع مواطن من محافظة القريات في صناعة نوافير المياه حتى أصبحت مصدر لكسب رزقه، حيث حول أحواض أشجار الزينة إلى نوافير ذات ألوان مختلفة.

وقال المواطن الذي يدعى عادل الشراري، خلال لقائه ببرنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، إن بداية عمله كان بالاستعانة بحوض بلاستيك بسيط نجح بعد تزيينه في بيعه بـ 100 ريال.

وأوضح أن طريقة عمل النوافير المائية سهلة إلا أنها تحتاج إلى تفكير وفن معين، مبينا أنه يجلب المواد التي يعتمد عليها في صناعة النوافير؛ من الرياض.

وأشار إلى أن تصنيعها يستغرق منه نحو ساعة أو ساعتين، لافتا إلى أن بعض الشباب قاموا بمساعدته في تسويق مشروعه ومع الوقت أصبح معروفاً بعمله.

 

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن ابراهيم مطر
سنقاطع جميع المنتجات الفرنسية إلى يوم القيامة فرسوله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط احمر وليذهب ماكرون وفرنسا ومن شايعهم إلى جهنم وبئس المصير
الملل5
اذا شفنا دولة او ناس مجموعه او افراد مبتلين بمعصية او مصيبة او مرض او كوارث نحمدلله علي العافيه ونسال الله السلامة وان يعافيهم وان لايبتالينا هكذا علمنا امرنا الله في قوله تعالي(يايها الذين لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم) وعلمنا نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ونهانا ان نشمت باحد فيعافيه الله ويبتليه
لا يهمونك انا مجنونك
وأمير العاهرات التركي خونة المسلمين نصبوة امير عليهم وعلى اعراضهم برضة بكرة بيقلبهم قوادين
زاير
الخبر عادي عند صدي و يثلج صدورهم جهلها بكورونا.
جلال. الربيعة
صحيح .. يعمل حواج وانكت على راسه كيس رز

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