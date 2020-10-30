حسم مشاركة فييتو مع الهلال أمام ضمك

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر إعلامية، أن المدير الفني لنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، لن يستعين بالأرجنتيني لوسيانو فييتو في مباراة الفريق غدًا السبت أمام ضمك.
وأكدت المصادر، أن المشاركة الأولى لـ فييتو مع الهلال، ستكون أمام الاتفاق، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأتم الهلال التوقيع مع فييتو لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده الذي بلغت قيمته 7 ملايين يورو، فيما سيتحصل اللاعب على 4 ملايين في العام الواحد.
وتضمن العقد أحقية تمثل 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً في حال انتقاله من الهلال، الذي سيتحصل على 75% من إجمالي القيمة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.
وأكد موقع "ABOLA"، البرتغالي، على أن الهلال سيدفع 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج وأتليتكو مدريد بالتساوي، كما يتحمل الهلال مبلغ آلية التكافل .