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حسم مشاركة فييتو مع الهلال أمام ضمك

Time منذ 43 دقيقة
Views 1724
حسم مشاركة فييتو مع الهلال أمام ضمك

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر إعلامية، أن المدير الفني لنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، لن يستعين بالأرجنتيني لوسيانو فييتو في مباراة الفريق غدًا السبت أمام ضمك.

وأكدت المصادر، أن المشاركة الأولى لـ فييتو مع الهلال، ستكون أمام الاتفاق، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأتم الهلال التوقيع مع فييتو لمدة ثلاثة أعوام بعد شراء عقده الذي بلغت قيمته 7 ملايين يورو، فيما سيتحصل اللاعب على 4 ملايين في العام الواحد.

وتضمن العقد أحقية تمثل 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً في حال انتقاله من الهلال، الذي سيتحصل على 75% من إجمالي القيمة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.

وأكد موقع "ABOLA"، البرتغالي، على أن الهلال سيدفع 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج وأتليتكو مدريد بالتساوي، كما يتحمل الهلال مبلغ آلية التكافل .

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أحدث التعليقات

الله يصلح الأحوال
كل ناعن سوف ينعى كل باكن سوف يبكي ليس غير الله يبقى من على ف الله أعلى
سيوف
يستاهل اكثر من كذا اغتصب طفلة حبيبي الله ونعم الوكيل فيه
خالد
شلة سلق وسرابيت مجمعه لا كثرهن الله بمجتمعنا . تفووووو عليهن هالسلق
نجاة محمد
فاشل و قاتل الاعدام فيك حلال او السجن المؤبد حتي تموت بالسجن
خالد
ههههههه وش دعوى حنا اللي مليانيين أغنياء وماعندنا فقراء أبد ... وكيلوا اللحمه بخمس ريال ههههههههههههههه

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