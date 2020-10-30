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الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 404 حالة

Time منذ ساعة
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الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 404 حالة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (398) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346.880) حالة، كما سُجلت (404) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (333,409) حالة.

وأوضحت الصحة، أنه قد بلغ عدد الوفيات (5.383) حالة وذلك بإضافة (20) حالة وفاة جديدة، مشيرةً إلى الرياض تصدرت الإصابات بـ 53 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

الله يصلح الأحوال
كل ناعن سوف ينعى كل باكن سوف يبكي ليس غير الله يبقى من على ف الله أعلى
سيوف
يستاهل اكثر من كذا اغتصب طفلة حبيبي الله ونعم الوكيل فيه
خالد
شلة سلق وسرابيت مجمعه لا كثرهن الله بمجتمعنا . تفووووو عليهن هالسلق
نجاة محمد
فاشل و قاتل الاعدام فيك حلال او السجن المؤبد حتي تموت بالسجن
خالد
ههههههه وش دعوى حنا اللي مليانيين أغنياء وماعندنا فقراء أبد ... وكيلوا اللحمه بخمس ريال ههههههههههههههه

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