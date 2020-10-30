مواطنون أتراك: نحن دولة مليئة بالفقراء.. واللحوم لاتدخل منازلنا

وكالات (صدى):
أكد مواطنين أتراك أن الوضع في تركيا أصبح صعبا وسيئا للغاية، ووصفوه ب الميؤوس منه .
وقال المواطنين الأتراك أن "مشكلة تركيا هي السلطة, مبينين انهم يعيشون زحفا كالمسحوقين .
وأشاروا أن الدولة بها 10 ملايين متقاعد بامكانهم يسقطون السلطة ، حيث أن أردوغان لن تشبعه تركيا ولا العالم ".
وأضافوا أن اللحم لايدخل منازلهم ، والجميع يعانون من مشاكل نفسية ، والسلطة لاتخجل وتكذب على المواطنين ".
وأكدوا أن دولتهم مليئة بالفقراء والمحتاجين ، وبسبب الأحوال المادية يتورط المواطنون بأعمال قذرة، ويكثر الطلاق والخلافات والاشتباكات والانتحار.