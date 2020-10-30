الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنون أتراك: نحن دولة مليئة بالفقراء.. واللحوم لاتدخل منازلنا

Time منذ ساعة
Views 1612
Comment 1
مواطنون أتراك: نحن دولة مليئة بالفقراء.. واللحوم لاتدخل منازلنا

وكالات (صدى):
أكد مواطنين أتراك أن الوضع في تركيا أصبح صعبا وسيئا للغاية، ووصفوه ب الميؤوس منه .

وقال المواطنين الأتراك أن "مشكلة تركيا هي السلطة, مبينين انهم يعيشون زحفا كالمسحوقين .

وأشاروا أن الدولة بها 10 ملايين متقاعد بامكانهم يسقطون السلطة ، حيث أن أردوغان لن تشبعه تركيا ولا العالم ".

وأضافوا أن اللحم لايدخل منازلهم ، والجميع يعانون من مشاكل نفسية ، والسلطة لاتخجل وتكذب على المواطنين ".

وأكدوا أن دولتهم مليئة بالفقراء والمحتاجين ، وبسبب الأحوال المادية يتورط المواطنون بأعمال قذرة، ويكثر الطلاق والخلافات والاشتباكات والانتحار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الله يصلح الأحوال
كل ناعن سوف ينعى كل باكن سوف يبكي ليس غير الله يبقى من على ف الله أعلى
سيوف
يستاهل اكثر من كذا اغتصب طفلة حبيبي الله ونعم الوكيل فيه
خالد
شلة سلق وسرابيت مجمعه لا كثرهن الله بمجتمعنا . تفووووو عليهن هالسلق
نجاة محمد
فاشل و قاتل الاعدام فيك حلال او السجن المؤبد حتي تموت بالسجن
خالد
ههههههه وش دعوى حنا اللي مليانيين أغنياء وماعندنا فقراء أبد ... وكيلوا اللحمه بخمس ريال ههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. شقيق الممرضة الراحلة نجود الخيبري: نشكر الملك سلمان لاهتمامه بالمواطن والمقيم
بالفيديو.. شقيق الممرضة الراحلة نجود الخيبري: نشكر الملك سلمان لاهتمامه بالمواطن والمقيم
Time منذ 7 دقائق Views 1177
بالفيديو.. لحظة انهيار المنازل في تركيا جراء زلزال مُدمر
بالفيديو.. لحظة انهيار المنازل في تركيا جراء زلزال مُدمر
Time منذ 11 دقيقة Views 1349
زوج يستغل زوجته القاصر في ممارسة الدعارة
زوج يستغل زوجته القاصر في ممارسة الدعارة
Time منذ 15 دقيقة Views 181
لحظات كانت تفصل موظفة عن الوفاة
لحظات كانت تفصل موظفة عن الوفاة
Time منذ 18 دقيقة Views 226
مراهق يهرب من الشرطة بالقوة
مراهق يهرب من الشرطة بالقوة
Time منذ 19 دقيقة Views 187
شاهد كيف عاقب شرطي شبان خالفوا حظر التجول
شاهد كيف عاقب شرطي شبان خالفوا حظر التجول
Time منذ 19 دقيقة Views 199
بالفيديو.. استشاري: من الصعب الآن تحديد عدد الجرعات اللازمة للإنسان من لقاح كورونا
بالفيديو.. استشاري: من الصعب الآن تحديد عدد الجرعات اللازمة للإنسان من لقاح كورونا
Time منذ 21 دقيقة Views 1327
بالفيديو.. زوجة " فرفوشة " تهدي زوجها راقصة في عيد ميلاده
بالفيديو.. زوجة " فرفوشة " تهدي زوجها راقصة في عيد ميلاده
Time منذ 26 دقيقة Views 370
إحباط محاولة لتهريب صاروخين لميليشيا الحوثي
إحباط محاولة لتهريب صاروخين لميليشيا الحوثي
Time منذ 31 دقيقة Views 1537
"الموارد البشرية" تستهدف توطين وظائف " أخصائي تسويق"
"الموارد البشرية" تستهدف توطين وظائف " أخصائي تسويق"
Time منذ 37 دقيقة Views 1355